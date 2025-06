BURKINA-LOROUM-EDUCATION- BEPC- RESULTATS

Loroum/BEPC 2025 : Titao enregistre 70,82% de taux de réussite

Titao, 16 juin 2025 (AIB)- Le jury de l’examen de Titao a proclamé, le dimanche 15 juin 2025, les résultats du Brevet d’études du premier cycle (BEPC). 70,55% de taux de réussite ont été enregistrés.

Les résultats globaux du BEPC dans la province du Loroum pour la session 2025, a enregistré un taux de réussite de 70,55% dans deux centres dont le lycée provincial du Loroum, sur place à Titao et le lycée Yamwaya hébergeant les élèves déplacées internes à Ouahigouya.

Sur 257 élèves présentés, dont 170 filles et 87 garçons, 120 filles et 62 garçons ont réussi à leur parchemin soit un taux de succès de 70,55% dont 70,59% de filles et 71,26% de garçons.

Au centre de Titao 1 basé à Titao, 109 candidats dont 81 filles et 28 garçons, soit un taux de réussite de 90,83%.

La province du Loroum traverse depuis décembre 2021 une crise sécuritaire qui a conduit à la délocalisation de certains effectifs scolaires à Ouahigouya.

Mais avec le retour progressif des populations à la faveur des efforts de sécurisation sur le terrain, les examens se sont bien déroulés dans la province.

Agence d’information du Burkina

ASO/hb/ar