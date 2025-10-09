BURKINA-LOROUM-MPSR2-TEMOIGNAGES-POPULATION

Loroum/An III du MPSR2 : Des citoyens de la ville de Titao apprécient

Titao, 5 oct. 2025 (AIB)- A la faveur de l’an III du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration 2 (MPSR 2), la population de Titao apprécie les actions entreprises dans la localité notamment l’ouverture et le bitumage en cours de la route nationale N°23.

Pour le commerçant, Yacouba, dans les trois ans de pouvoir de Ibrahim Traoré, beaucoup de choses ont changé.

« L’année 2025 a connu l’ouverture de la route nationale n°23. Mieux elle est en cours de bitumage. C’est un besoin que les politiciens ont surfer dessus à chaque campagne politique sans jamais réussir à la réaliser », a-t-il dit.

Il a indiqué être fier de voir qu’elle est en chantier et a plaidé pour la poursuite des opérations de reconquête du territoire car de nombreux villages restent à réinstaller.

La vendeuse de légumes, Balkissa trouve que beaucoup de choses ont été faites car les convois pouvaient durer 6 mois, mais aujourd’hui la route nationale N° 23 est ouverte et les activités ont repris.

« C’est un besoin capital qui vient de trouver une solution. Beaucoup de déplacés sont de retour à Titao. Je suis vraiment fière des efforts fournis par les forces de défense et de sécurité qui ont permis de donner ces résultats. Seulement, il n’y a pas de marché. Les produits ne s’achètent pas. Nous souhaitons que l’économie reprenne de plus belle pour nous permettre de nous prendre en charge », a-t-elle ajouté.

De son côté, l’agriculteur, Wahabou, a manifesté la joie de la population du Loroum pour les actions que le Président du Faso a initiées.

« Il a mis l’accent sur les équipements agricoles au profit des producteurs. Sa gestion du pays est bonne. Je me réjouis également du bitumage de la route nationale N°23 en cours. C’est un véritable changement de la gouvernance. Que Dieu le bénisse », a-t-il poursuivi.

Même son de cloche pour Aminata, ménagère de Titao, qui loue le travail des forces combattantes, qui sécurisent la voie et aujourd’hui elle arrive à voyager sans inquiétude.

« Il n’y a plus de pénurie de produits de premières nécessités. Tout est maintenant sur place. Je voudrais encourager les forces de défense et de sécurité à poursuivre les initiatives de conquête afin qu’on puisse aller en brousse et se procurer du bois de chauffe. C’est un besoin essentiel », a soutenu la ménagère.

Dans la même veine, l’agriculteur, Tidiane, apprécie le fait que la sécurité s’est beaucoup améliorée avec l’ouverture de la route nationale N°23.

« Nous arrivons à nous approvisionner facilement en produits de premières nécessités. Les activités à haute intensité de main d’œuvre ont aussi contribué à renforcer la résilience des populations », a noté Tidiane.

Quant au déplacé interne, Hamidou, les choses ont beaucoup changé avec la gestion du capitaine Ibrahim Traoré.

