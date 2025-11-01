MAROC-SAHARA-DIPLOMATIE-ONU

L’ONU adopte une résolution historique consacrant l’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine

Ouagadougou, 31 octobre 2025 (AIB)-Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté vendredi à New York la résolution 2797, consacrant l’autonomie sous souveraineté marocaine comme « la solution la plus réaliste » au différend sur le Sahara, marquant ainsi un tournant majeur dans ce dossier vieux de près d’un demi-siècle.

Le texte, adopté par 11 voix pour, aucune contre et trois abstentions (Russie, Chine, Pakistan), confirme que l’Initiative marocaine d’autonomie constitue désormais la base de référence unique pour parvenir à un règlement politique définitif.

La résolution proroge également le mandat de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) jusqu’au 31 octobre 2026.

Selon les termes du document, le Conseil de sécurité « considère que l’autonomie sous souveraineté marocaine est la voie la plus réalisable » et invite toutes les parties, y compris l’Algérie, à s’impliquer de manière constructive dans le processus politique conduit sous l’égide de l’ONU.

Pour le Maroc, cette décision consacre une victoire diplomatique majeure.

Le roi Mohammed VI a salué dans un discours télévisé « un changement historique », affirmant qu’« il y a un avant 31 octobre et un après 31 octobre ». Le souverain a indiqué que le Royaume procédera à la mise à jour de sa proposition d’autonomie en vue de la soumettre formellement aux Nations unies.

Cette résolution confirme aussi la dynamique internationale favorable à Rabat. Plusieurs puissances mondiales, dont les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Russie, l’Espagne et l’Union européenne, ont salué l’approche marocaine et encouragé les investissements dans les provinces du Sud, désormais reconnues comme un pôle de stabilité et de développement.

Du côté algérien, cette adoption représente un revers diplomatique, le texte considérant explicitement Alger comme partie prenante au processus de règlement.

Le roi Mohammed VI a appelé à cette occasion à un dialogue « fraternel et sincère » avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, en vue de jeter les bases de relations fondées sur « la confiance, la fraternité et le bon voisinage ».

La résolution 2797, qualifiée d’« historique » par plusieurs diplomates, ouvre ainsi la voie à une nouvelle phase dans le processus onusien, centrée sur la consolidation de l’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine.

Agence d’Information du Burkina

Source : Le360.ma