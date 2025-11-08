L’ONG Help-Burkina investit près de trois milliards de FCFA dans les Koulsé et au Yaadga

Ouahigouya, 7 nov. 2025 (AIB)- L’ONG Help-Burkina a organisé, jeudi 6 novembre 2025, un atelier de clôture de son projet « Soonré » BFA59, marquant ainsi l’aboutissement de quatre années d’intervention au profit des personnes déplacées internes, des retournés et des communautés hôtes dans les régions du Yaadga et des Kouilsé. À cette occasion, les réalisations et les résultats du projet ont été présentés, et la remise officielle des infrastructures réalisées a été effectuée aux autorités des deux régions de mise en œuvre du projet, a constaté l’AIB.

Lancé en août 2021 par l’ONG Help-Burkina, le projet « Soonré » (À l’aube d’une nouvelle vie) a été mis en œuvre dans les régions du Yaadga et des Kouilsé, en vue d’assurer les moyens de subsistance et de renforcer la résilience face à la crise des personnes déplacées internes (PDI), des retournés et des populations d’accueil. Le projet, arrivé à son terme après quatre années de mise en œuvre, a été financé à hauteur de 2 951 806 500 FCFA par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

L’atelier, organisé par l’équipe projet de Help-Burkina, avait pour objectif de présenter la synthèse des résultats obtenus dans les dix communes d’intervention aux premiers responsables régionaux, et de rétrocéder officiellement les vingt infrastructures réalisées aux autorités compétentes, au profit des communes bénéficiaires.

À l’ouverture des travaux, le haut-commissaire de la province du Yatenga, représentant le gouverneur de la région du Yaadga, Tasséré Nacoulma, a félicité Help-Burkina, au nom des plus hautes autorités, pour son engagement constant et ses actions concrètes en faveur des personnes déplacées, depuis le début de la crise humanitaire que traversent certaines régions du pays.

« Cette initiative de redevabilité entreprise par l’ONG Help à travers le projet Soonré permet aux parties prenantes de toucher du doigt les réalisations et les résultats obtenus, de procéder à la rétrocession des infrastructures, de tirer les enseignements nécessaires et d’engager une réflexion collective sur la pérennité des impacts et les perspectives à venir », a soutenu le représentant du gouverneur.

Cet atelier de clôture a été marqué par la projection d’un film documentaire retraçant l’ensemble des acquis du projet dans les deux régions.

Dans sa présentation de synthèse, le directeur pays de Help-Burkina, Serge Alfred Sédogo, a mis en exergue les résultats enregistrés dans plusieurs domaines. Il a indiqué que les personnes déplacées internes (PDI) et les retournés ont bénéficié d’abris semi-durables, d’un soutien psychosocial et d’une meilleure intégration répondant à leurs besoins. À cet effet, 800 abris semi-durables ont été construits, 17 228 actes d’état civil établis en appui institutionnel, et quatre projets communs intégrateurs réalisés.

M. Sédogo a également évoqué la mise aux normes de 50 formations sanitaires, la réalisation d’adductions d’eau potable, de 27 forages, la construction de 800 latrines, ainsi que la promotion de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement (ASH). Le volet « renforcement et diversification des moyens de subsistance économique » des déplacés a été rendu possible grâce à la mise en place d’un paquet technique au profit de 2 100 producteurs, dont 500 ménages retournés, et à l’appui apporté aux femmes pour les cultures de rente et la création d’activités génératrices de revenus viables.

En termes d’indicateurs, à la date de clôture, le projet Soonré affiche un taux d’exécution financière de 97 % et un taux d’exécution physique de 100 %, avec une cible globale de 739 660 bénéficiaires touchés.

C’est par une note de satisfaction que les partenaires de mise en œuvre du projet – notamment APIL, la FNGN, les services techniques déconcentrés, ainsi que les hauts-commissaires du Bam, du Sanmatenga et du Yatenga – ont salué Help-Burkina pour sa rigueur et sa flexibilité dans la conduite du projet. Ils ont relevé que cette approche a permis de surmonter certaines contraintes du terrain et de réorienter efficacement les ressources pour plus d’impact.

