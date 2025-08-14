L’OCI renforce son soutien au Burkina Faso face aux défis sécuritaires et humanitaires

Ouagadougou, 13 août 2025- En visite de travail au Burkina Faso depuis le 12 août 2025, une délégation de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), conduite par le Secrétaire général adjoint chargé des affaires humanitaires, sociales et culturelles, M. Tarig Ali BAKHEET, a été reçue le mercredi 13 août en audience par deux membres du Gouvernement burkinabè.

La première rencontre a eu lieu avec le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, S.E.M. Karamoko Jean Marie TRAORÉ.

L’OCI y a réaffirmé sa disponibilité à accompagner les efforts du Burkina Faso face aux défis et sécuritaires et humanitaires, notamment à travers le renforcement de projets de développement socio-économique.

Le chef de délégation a annoncé la création prochaine d’une agence humanitaire de l’OCI basée au Qatar, invitant le Burkina Faso à y adhérer.

Le Chef de Délégation a affirmé un soutien total aux efforts du Burkina dans sa lutte contre le terrorisme et le néocolonialisme.

Par la présence de cette délégation de haut niveau, l’OCI marque sa solidarité avec le Burkina et les autres pays de l’AES et rejette catégoriquement toute forme de violence basée sur l’islam ou ses principes.

Le terrorisme n’a rien à avoir avec la religion musulmane

Pour S.E.M. TRAORÉ, cette visite est un signe tangible de solidarité et une occasion de renforcer la coopération sur le terrain.

Il a traduit la gratitude des plus hautes autorités burkinabè à l’OCI et encouragé l’organisation à élargir ses actions, y compris dans la sensibilisation contre les idéologies extrémistes.

Il invite l’OCI et tous les pays membres d’aider notre pays à combattre le discours haineux et de violence des groupes terroristes qui utilisent la religion pour recruter les jeunes Burkinabé pour tuer des Burkinabé

La deuxième audience a été accordée par Madame le Commandant Passorwendé Pélagie KABORÉ, Ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale.

Les échanges ont porté sur le point d’exécution des projets financés par l’OCI au Burkina Faso et l’identification de nouveaux besoins, notamment pour soutenir les personnes déplacées internes, les femmes et autres groupes vulnérables.

La ministre a salué l’appui constant de l’OCI et exprimé l’espoir de voir se concrétiser de nouvelles initiatives humanitaires.

Ces deux rencontres se sont tenues en présence de l’Ambassadeur du Burkina Faso à Riyad et Représentant permanent auprès de l’OCI, S.E.M. Boukary SAVADOGO.

La délégation comprenait, aux côtés du Secrétaire général adjoint, le Directeur exécutif du Fonds de Solidarité Islamique, le Directeur exécutif du Croissant-Rouge islamique et le Chef de la Mission régionale de l’OCI basée à Niamey.

Agence d’Information du Burkina

Ambassade du Burkina en Arabie Saoudite