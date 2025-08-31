Burkina-Littérature-Roman-Parution

Littérature : Yentema Raïssa Doumi publie son premier roman « La Garde du Corps »

Ouagadougou, 31 août 2025 (AIB)-L’écrivaine burkinabè Yentema Raïssa Doumi vient de signer son premier roman intitulé « La Garde du Corps », une œuvre qui met en lumière le combat d’une orpheline pour s’imposer dans un monde masculin.

Le récit met en lumière Ange, une jeune femme orpheline qui, malgré les épreuves et le rejet, réussit à s’imposer dans un univers masculin en devenant garde du corps. Admirée pour son professionnalisme, elle incarne la résilience, la foi et la quête d’amour.

À travers ce roman, l’autrice explore des thématiques profondes telles que l’émancipation professionnelle des femmes, l’unité familiale, la complicité parents-enfants, la spiritualité, l’amour et la solidarité.

Née le 5 octobre 1995, Yentema Raïssa Doumi est communicatrice de formation, chroniqueuse et animatrice, aujourd’hui engagée dans la littérature.

Le roman « La Garde du Corps », 231 pages, est paru aux Éditions Céprodif et disponible au prix de 7 000 F CFA dans les librairies DIACFA, MERCURY et JEUNESSE D’AFRIQUE et à Fada N’Gourma au télécentre YENKILMA (Grand marché).

