Littérature/’’Guérir pour aimer’’, un livre pour anticiper et guérir du ‘’goumin’’

Ouagadougou, 11 oct. 2025 (AIB)-L’auteure burkinabè Wendpuiré Anita Irène BIKIENGA a publié « Guérir pour aimer », un ouvrage destiné à aider chacun à surmonter les blessures affectives notamment les chagrins d’amour et à retrouver la capacité d’aimer pleinement.

Selon Wendpuiré Anita Irène BIKIENGA, les déceptions amoureuses, souvent liées à des attentes irréalistes, sont à l’origine de nombreuses souffrances émotionnelles.

Pour remonter la pente, « Guérir pour aimer » propose une approche en quatre parties : comprendre la déception amoureuse, guérir intérieurement et retrouver l’équilibre, repartir sur de nouvelles bases et utiliser des outils pratiques accompagnés de propositions de coaching pour ceux qui souhaitent un accompagnement supplémentaire.

L’auteure souligne que l’introspection ainsi que l’apprentissage des langages de l’amour facilitent une meilleure expression de ses besoins et la création de relations saines. Elle encourage ses lecteurs à approfondir leur connaissance et leur amour de soi afin de bâtir des relations épanouissantes.

« J’ai initialement écrit le livre pour aider ceux qui vivent le ‘’goumin’’ (chagrin d’amour, ndlr) à traverser cette épreuve. Mais avec les différents retours, il apparaît que ce n’est pas seulement pour eux. Ceux qui n’ont pas vécu le goumin trouvent aussi des outils pour l’éviter.

Le livre contient des exercices permettant d’apprendre à se connaître. C’est un processus pour mieux se connaître avec des exercices et une méthode adaptée. Certains disent même que cela a amélioré leurs relations professionnelles et sociales », explique Wendpuiré Anita Irène BIKIENGA.

Publié le 5 juillet 2025 par la maison d’édition argenlivre.com, l’ouvrage de 215 pages est disponible sur le site de la maison d’édition et prochainement sur d’autres plateformes, dont Amazon. Son prix est fixé à 10 000FCFA

