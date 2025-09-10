Burkina-Liptako-sensibilisation-Accidents-Travail-Risques-Professionnels-Acteurs-Educatif

Liptako : les acteurs éducatifs sensibilisés sur la sécurité sociale à Dori

Dori, le 10 septembre 2025 (AIB) –La direction régionale du travail et de la protection sociale du Liptako a initié, le lundi 8 septembre 2025 à Dori, une séance de sensibilisation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Cette rencontre a rassemblé les acteurs du monde éducatif, notamment de l’enseignement primaire, post-primaire et secondaire.

Le directeur régional du travail et de la protection sociale du Sahel, Nicaise Badolo, a expliqué aux participants les innovations introduites par la loi n°003-2021/AN du 1er avril 2021. Cette loi porte sur le régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l’État au Burkina Faso.

Selon lui, la première avancée majeure se situe dans la forme, avec le regroupement des différentes branches gérées par la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) dans un document unique et plus accessible.

Sur le fond, la réforme élargit le champ d’application du régime aux agents de la fonction publique parlementaire, aux travailleurs des collectivités territoriales et aux agents des établissements publics non régis par le code du travail.

Au-delà du cadre légal, un module a été consacré aux risques professionnels. Les participants ont été édifiés sur la nature des accidents de travail et des maladies professionnelles, ainsi que sur les mécanismes de leur prise en charge.

M. Badolo a insisté sur l’importance pour chaque travailleur de connaître les démarches à suivre en cas de sinistre, mais aussi sur les droits ouverts aux victimes ou à leurs ayants droit. L’objectif est de garantir une meilleure protection sociale aux acteurs concernés et de limiter les conséquences socio-économiques de tels événements.

Les participants ont exprimé leur satisfaction à l’issue de la rencontre. Pour Alou Dicko, enseignant venu de Bani, les échanges ont permis de mieux comprendre les droits et obligations liés à la couverture sociale des agents publics et d’appréhender les enjeux liés aux risques professionnels. D’autres participants ont salué la clarté des explications fournies, estimant que cette sensibilisation contribuera à renforcer la prévention et la prise en charge des travailleurs.

À travers cette initiative, la direction régionale du travail et de la protection sociale du Liptako entend renforcer la culture de la prévention et informer les agents sur les nouveaux dispositifs légaux en matière de sécurité sociale. La démarche vise à améliorer la protection des travailleurs et à instaurer un climat professionnel plus sécurisé et équitable.

Agence d’information du Burkina

AMM/bak