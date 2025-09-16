Burkina-Liptako-Éducation-Rentrée-Administrative

Liptako : Le personnel enseignant reprend le chemin de l’école

Dori, 16 septembre 2025 (AIB) – Le directeur régional de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Liptako, Elhadji Boubacar, a adressé un message de reconnaissance et d’encouragement à l’ensemble des acteurs éducatifs de la région à l’occasion de la rentrée administrative 2025.

Elhadji Boubacar a rappelé les performances exceptionnelles obtenues dans la région au cours de l’année écoulée, témoignant, selon lui, de la détermination et de l’engagement des enseignants à maintenir le cap de l’excellence malgré les difficultés sécuritaires.

Saluant la résilience et la solidarité du personnel éducatif dans un contexte marqué par l’extrémisme violent, M. Boubacar a déclaré : « Nous reprenons notre mission salvatrice d’éducateurs dans la résilience, la solidarité et l’espoir d’un retour rapide de la paix ».

Pour lui, cette force collective permet au système éducatif de se maintenir et de progresser, même dans les zones durement touchées par l’insécurité. Convaincu que les enseignants sauront relever les défis, il les a exhortés à poursuivre leur mission guidée par la foi et l’espérance d’un avenir meilleur pour les enfants du Sahel.

Abordant les perspectives de la nouvelle année, M.Elhadji Boubacar a insisté sur l’importance de bien utiliser les deux semaines de rentrée administrative pour préparer la rentrée pédagogique du 1er octobre. « Ce temps doit être mis à profit pour garantir à nos enfants une rentrée réussie et assurer la mise en œuvre efficace des réformes », a-t-il souligné.

Il a également invité les enseignants à s’impliquer davantage dans la mise en place des conseils d’école, instruments de gouvernance destinés à renforcer la participation communautaire à la gestion des établissements.

Le directeur régional a formulé des vœux de succès pour les candidats aux examens et concours de la session 2026. Il a souhaité que cette nouvelle année soit marquée par la paix, la protection divine et la réussite collective. « Puisse le Seigneur protéger chacun de nous, ramener la paix dans notre pays et garantir le succès à tous », a-t-il prié.

Il a réitéré ses félicitations au corps enseignant pour les efforts consentis et a appelé à poursuivre le travail avec humilité et sérénité.

La rentrée administrative 2025/2026 dans le Liptako s’ouvre ainsi dans un climat de reconnaissance, d’engagement et de solidarité, avec l’ambition de conduire les réformes avec rigueur pour offrir aux élèves un avenir meilleur malgré les épreuves.

Agence d’information du Burkina

AMM/bak