Liptako: La journée régionale de l’excellence 2025 magnifie la résilience des acteurs éducatifs

Dori, 2 septembre 2025 (AIB) – La région du Liptako a célébré mardi à Dori, la journée régionale de l’excellence au cours de laquelle 75 acteurs de l’éducation et 4 écoles ont été récompensés pour leurs mérites.

« Placée sous le thème « continuité éducative et résilience des acteurs », cette journée d’excellence a regroupé les acteurs de l’éducation de base et ceux de l’enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle.

Au cours de cette journée, 75 enseignants et élèves ainsi que 4 écoles ont vu leurs efforts reconnus. Il s’agit de 4 apprenants et 2 animateurs de l’éducation non formelle, 18 élèves et 12 enseignants du primaire, ainsi que 35 élèves et 4 enseignants du post-primaire et du secondaire.

Les récompenses offertes aux bénéficiaires sont composées de 40 vélos, 12 motos, 10 ordinateurs portables, 4 ordinateurs de bureau, 4 imprimantes, 10 tablettes et 42 kits scolaires.

Aux différents examens scolaires de la session 2025, la région du Sahel a enregistré des performances jugées satisfaisantes. Les taux de réussite s’établissent à 88,58 % au Certificat d’études primaires (CEP), 45,78 % au Brevet d’études du premier cycle (BEPC), 59,68 % au Brevet d’études professionnelles (BEP) et 67,40 % au baccalauréat.

Ces résultats sont, selon le directeur régional de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DREPPNF), Elhadji Boubacar, le fruit des sacrifices conjugués des élèves, des enseignants et des partenaires éducatifs.

Il a également salué la contribution inestimable des Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), dont l’engagement a favorisé la continuité éducative dans un contexte sécuritaire difficile.

Le président de la délégation spéciale communale de Dori, Atiana Ayiyongo, a félicité les élèves et enseignants pour leur abnégation et leur persévérance. Il a également rendu hommage aux autorités burkinabè pour leur engagement constant en faveur de l’éducation dans la région.

Le représentant du directeur général de la société minière IAMGOLD Essakane SA, Frank Napon, a réaffirmé la volonté de son entreprise d’accompagner l’État dans ses efforts pour une éducation de qualité. « Notre société ne ménagera aucun effort pour soutenir les acteurs éducatifs, dans le Sahel», a-t-il assuré.

Pour sa part, le secrétaire général de la région du Liptako, Auguste Kinda, a souligné que les bons résultats scolaires constituent une preuve tangible de la résilience du Sahel. À l’en croire, la journée de l’excellence ne doit pas rester un événement ponctuel, mais devenir un catalyseur pour une éducation de qualité et un levier de développement durable.

La mobilisation et les récompenses décernées traduisent la reconnaissance de la nation envers ses fils et filles qui, malgré les défis, continuent de hisser haut le flambeau de l’éducation dans cette région.

La journée régionale de l’excellence 2025 a rassemblé élèves, enseignants, autorités administratives, coutumières et religieuses ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Agence d’information du Burkina

AMM/bak