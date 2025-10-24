Birkina – Liptako – Conférence- Régionale- CN-CES

Liptako: Bassolma Bazié prône l’enracinement de la Confédération des États du Sahel à Dori

Dori, 24 octobre 2025 (AIB) – Le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel (CN-CES), M. Bassolma Bazié, a animé le vendredi 24 octobre 2025 à Dori, une conférence régionale consacrée à l’encrage du projet confédéral. Cette rencontre a mobilisé un large public venu de toute la région du Liptako, marqué par un fort engouement pour l’idéal de souveraineté et de solidarité prôné par l’Alliance des États du Sahel (AES).

Organisée dans le cadre d’une tournée d’information et de sensibilisation, la conférence régionale de Dori visait à renforcer l’appropriation du projet confédéral par les populations du Sahel. Selon les organisateurs, il s’agissait d’expliquer la vision commune portée par les Chefs d’État du Burkina Faso, du Mali et du Niger à travers la création de la Confédération des États du Sahel (CES).

Le président Bassolma Bazié était accompagné du vice-président chargé du suivi des questions de développement, M. Adama Amadée Siguire, et de celui chargé des questions de défense et de sécurité, M. Ernest Auguste Yelemou. Ensemble, ils ont échangé avec les populations sur les fondements, les ambitions et les perspectives de la CES, projet considéré comme un instrument de libération collective et de développement endogène.

Les participants, venus nombreux, ont témoigné leur attachement à cette initiative des trois pays frères du Sahel, saluant une démarche historique qui ouvre la voie à une véritable indépendance politique et économique.

Dans une communication empreinte de conviction, M. Bazié a rappelé que la création de la CES marque une étape décisive dans la quête de souveraineté et de dignité des peuples du Sahel.

Selon lui, « les Chefs d’État du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont engagés dans une lutte historique pour une souveraineté réelle et un développement social véritable ».

Le président de la CN-CES a dénoncé la continuité des logiques impérialistes qui, malgré le passage des siècles et le changement des terminologies, maintiennent encore les peuples africains sous dépendance. « De la traite négrière au néocolonialisme, la perception que certains puissants ont du peuple africain n’a pas changé », a-t-il déclaré, appelant à une prise de conscience collective et à une mobilisation générale pour défendre la souveraineté du continent.

Il a également rendu hommage aux dirigeants de l’AES qui, selon lui, « affrontent des menaces et des tentatives de déstabilisation pour avoir choisi la voie de l’indépendance et de la dignité ».

Profitant de cette tribune, M. Bazié a salué la résilience des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité (FDS), des volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ainsi que celle des populations de la région du Liptako.

Il a souligné que leur courage face à l’adversité constitue une source d’inspiration pour l’ensemble des pays membres de la CES.

Ses propos ont été appuyés par les interventions des vice-présidents Ernest Auguste Yelemou et Adama Amadée Siguire, qui ont rappelé que la Confédération reste un chantier en construction, nécessitant la contribution et l’adhésion active des citoyens. « Le succès de ce projet dépendra du soutien et de la participation de chacun », ont-ils insisté.

Présent à la cérémonie, le gouverneur de la région du Sahel, M. Abdoul Karim Zongo, a salué la tenue de cette rencontre et félicité les organisateurs pour cette initiative d’envergure nationale. Il a exhorté les participants à porter haut le message de la Confédération afin que « chaque Burkinabè, chaque habitant du Sahel, s’approprie pleinement cet idéal confédéral ».

Les représentants des forces vives, ainsi que les communautés malienne et nigérienne résidant dans la région, ont également pris la parole pour exprimer leur soutien indéfectible à la Confédération des États du Sahel. Ils ont promis de relayer le message d’unité et de solidarité dans leurs localités respectives.

‎

‎La conférence régionale de Dori a ainsi constitué une étape importante dans la campagne nationale d’ancrage de la Confédération des États du Sahel. Portée par un discours fort sur la souveraineté, la dignité et le développement partagé, cette rencontre a permis de consolider l’engagement des populations du Sahel autour du projet confédéral.

‎Les messages de solidarité et d’unité entendus à Dori traduisent la volonté croissante des peuples du Sahel de bâtir ensemble un avenir fondé sur la liberté, la coopération et la résilience.

Agence d’information du Burkina

‎Ali Mamoudou Maiga

‎AIB Séno