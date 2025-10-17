FOOT-BFA-TUN-AFR-SPORT-CAF-LIGUE-CHAMPIONS

Ligue des champions CAF : Le Rahimo FC jouera avec ses forces demain face à l’Espérance de Tunis

Ouagadougou, 17 oct. 2025 (AIB)-L’entraineur de Rahimo FC du Burkina Faso Jamil Benouahi a déclaré vendredi au cours d’une conférence de presse, que son équipe jouera demain au stade du 4 Août de Ouagadougou, avec ses forces, contre l’Espérance sportive de Tunis (Tunisie), comptant pour le 2e tour aller des préliminaires de la Ligue africaine des champions.

« On rentre avec l’âme de conquérant, avec la même volonté de bien faire. On jouera le match à fond avec nos forces », a déclaré l’entraineur de Rahimo FC, Jamil Benouahi, très relax.

Le technicien marocain a rejeté toute crainte d’affronter le quadruple vainqueur de la Ligue des champions CAF. Pour lui «il n’y a pas de crainte du tout à affronter l’Espérance de Tunis, mais du respect » pour cette équipe.

Les Académiciens de Bama disent être dans de meilleures dispositions avec « un état d’esprit positif », même s’ils n’ont pas été favorisés par le tirage au sort. Le coach Benouahi dit avoir pu voir quelques images de son adversaire notamment son dernier match du championnat, où il pourra tirer profit. « Ça va être de l’apprentissage pour mes joueurs », a dit le maître à penser de l’équipe burkinabè.

Le capitaine de Rahimo FC Ardjouma Ouattara qui a accompagné son entraineur à cette conférence de presse, a fait savoir que la force de l’équipe réside au niveau de « notre mental ».

L’adversaire de Rahimo FC, l’Espérance sportive de Tunis a refusé de se présenter à la conférence de presse d’avant-match. La rencontre se joue demain samedi 18 octobre 2025 au stade du 4 Août de Ouagadougou à 16h TU.

Agence d’information du Burkina

as/ata