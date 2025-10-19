FOOT-BFA-TUN-AFR-SPORT-CAF-FBF-LIGUE-CHAMPION

Ligue des champions CAF : courte victoire de l’Espérance de Tunis sur Rahimo FC à Ouagadougou (0-1)

Ouagadougou, 19 oct. 2025 (AIB)-L’Espérance sportive de Tunis (Tunisie) a battu samedi soir au stade du 4 Août de Ouagadougou, le Rahimo FC du Burkina Faso sur le score étriqué de 1 but à 0, en match aller comptant pour le 2e tour des préliminaires de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF), a constaté l’AIB.

Pendant qu’on s’acheminait pour aller à la pause, l’attaquant espérantiste Florian Danho, bien servi au second poteau suite à un corner, ouvre le score pour son équipe (45e). Ce but restera la seule réalisation du match malgré le réveil de Rahimo dans les 15 dernières minutes du jeu.

Malgré ce retard d’un but enregistré à domicile, l’entraineur de Rahimo, le Marocain Jamil Benouahi se dit confiant pour le match retour en terre tunisienne dans une semaine : « on va aller en Tunisie pour défendre pleinement nos chances ».

« On n’a jamais été ridicule. On a réussi à les faire douter. On sera de nouveau compétitif pour arracher la qualification », dit-il, reconnaissant que son équipe a failli sur la fin de la première partie du match, ce qui a occasionné le but.

Le coach tunisien Maher Kanzari qui a apprécié la beauté du stade du 4 Août, lors de la conférence de presse d’après match, reconnait qu’ils ne sont pas à l’abri après cette courte victoire. « On a manqué de tuer le match pour la qualification. Rahimo est une équipe qui joue très bien au football ».

