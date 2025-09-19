FOOT-BFA-GAB-AFR-SPORT-CAF-LIGUE-CHAMPION

Ligue africaine des champions : le Rahimo FC dans une bonne dynamique pour croiser Manga sport du Gabon

Ouagadougou, 19 sept. 2025 (AIB)-L’entraineur de Rahim Ouédraogo football club (Rahimo FC) du Burkina Faso Jamil Benouahi a déclaré vendredi à Ouagadougou en conférence de presse d’avant-match, être prêt pour un bon résultat face à l’AS Manga sport du Gabon qu’il croise demain samedi 20 septembre au stade du 4 Août, comptant pour les préliminaires aller de la Ligue africaine des champions.

« Le tournoi de Kankan en Guinée et la finale de la super coupe AJSB ont été positifs pour nous. Il faut être très bon dans les phases offensives et défensives et être bien organisé. J’ai confiance en mes joueurs », a déclaré l’entraineur de Rahimo FC Jamil Benouahi en conférence de presse.

Mais le technicien marocain joue quand même la prudence car le match est d’un autre niveau : la Ligue des champions. « Il n’y a que la vérité du jour qui compte car les matchs sont différents. Il faut être fort physiquement et mentalement. On part dans l’inconnu car on ne connait pas bien notre adversaire ».

Dans cette situation Jamil Benouahi préfère observer pendant au moins 10mn de jeu avant de dérouler. « Mais on va faire bien ce que nous savons : concrétiser et ne pas concéder de but. On joue pour gagner et aller le plus loin possible dans cette compétition, car notre objectif c’est de faire le plus de matchs possible, a-t-il mentionné.

Le capitaine de l’équipe Ardjouma Ouattara est plus que déterminer à obtenir un bon résultat dans cette match aller. « L’ambiance est super bien. Ce match n’est pas un match du championnat. Il faut donc rester concentré et être mentalement fort.

L’entraineur de l’AS Manga sport du Gabon Djony Kevin qui était également à cette conférence de presse a fait savoir que son équipe « a eu une préparation normale. On est donc prêt pour le match de demain. Nous voulons exister le plus longtemps possible dans cette compétition ».

Pour le capitaine et attaquant de Manga Sport Yanga Yanga Desny, « nous venons pour gagner et si c’est pas possible, ne pas perdre ».

La rencontre se joue demain samedi 20 septembre au stade du 4 Août de Ouagadougou à partir de 16h TU.

Agence d’information du Burkina

as/ata