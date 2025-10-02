Burkina-Sécurité-Solidarité-Orphelins-Don

Li Yubao donne 40 millions à l’agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre du Burkina

Ouagadougou, 02 oct. 2025. (AIB)- Li Yubao a offert, jeudi, un chèque de 40 millions à l’agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre du Burkina Faso (ASVOVIG). Une somme qui servira à prendre en charge la scolarité des orphelins de FDS tombés au front.

Le geste est de Li Yubao, Conseiller spécial du Président du Faso.

La remise du chèque a été faite, jeudi matin par des représentants du donateur.

« Ce don n’est pas seulement une aide matérielle, mais également un engagement envers l’avenir. Nous espérons que chaque enfant pourra grandir sous le soleil de l’affection et de l’attention, et qu’il pourra construire son avenir » confie Wei Yang, représentant de Li Yubao.

Le représentant du donateur a remercié le gouvernement du Burkina Faso ainsi que tous ceux qui œuvrent pour que les enfants de nos héros retrouvent le sourire.

Le Médecin-Colonel Lamine Ouédraogo, Directeur général de l’agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre du Burkina Faso a remercié l’initiateur pour le geste.

« C’est un engagement que Monsieur Li Yubao a pris pour le soutien des enfants de nos héros tombés sur le champ d’honneur » affirme le Directeur général de l’ASVOVIG.

Le Colonel Lamine Ouédraogo rassure que ce don permettra de garantir une éducation de qualité pour ces futurs bâtisseurs de la nation.

L’agence traduisant sa gratitude a remis un certificat de reconnaissance ainsi qu’un trophée à Li Yubao.

L’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre du Burkina Faso est une structure de l’Etat burkinabè lancée en 2024 pour offrir un soutien concret aux familles des combattants tombés ou blessés au combat.

Agence d’information du Burkina

RK/ata