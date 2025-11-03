Les richesses de l’Afrique ne doivent plus appartenir aux colons, dit Jacob Zuma

Ouagadougou, le 3 nov. 2025 (AIB)-L’ancien président sud-africain Jacob Zuma a affirmé qu’il est désormais nécessaire pour l’Afrique de prendre son destin en main afin de ne plus laisser ses richesses entre les mains des colonisateurs.

« Les colonisateurs pensent que les richesses qui existent en Afrique leur appartiennent. Disons maintenant que trop, c’est trop, c’est fini », a déclaré l’ancien président de l’Afrique du Sud, Jacob Zuma.

M. Zuma, dont les propos ont été rapportés par la Direction de la communication de la Présidence du Faso, s’exprimait lundi à l’issue d’une audience avec le Président Ibrahim Traoré.

Selon Jacob Zuma, il est temps que les Africains reprennent pleinement en main leur destin.

L’ancien compagnon de lutte de Nelson Mandela a salué la dynamique révolutionnaire et souverainiste enclenchée depuis trois ans par le Président du Faso.

« Je pense que le Burkina Faso a fait quelque chose de merveilleux. C’est pourquoi j’ai tenu à rencontrer le Président Ibrahim Traoré pour discuter avec lui et voir ce que nous pouvons faire ensemble pour poursuivre la lutte en faveur de la libération de l’Afrique », a-t-il souligné.

Persuadé que le Burkina Faso, à travers sa dynamique actuelle, incarne un modèle pour tous les Africains attachés à la liberté et à la souveraineté, Jacob Zuma a exhorté les peuples du continent ainsi que la diaspora africaine à unir leurs efforts pour accompagner et mener à bien le processus engagé par le pays.

M. Zuma et 700 autres Afrodescendants et de la diaspora séjournent au Burkina Faso depuis quelques jours au Burkina Faso pour découvrir le pays du Capitaine Thomas Sankara et soutenir ses idéaux ravivés par le Capitaine Ibrahim Traoré.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

ATA/yos