Les ressources minières de l’AES au cœur des convoitises impérialistes

Ouagadougou, 26 avril 2025 (AIB) –Interrogé le 13 avril dernier par une chaîne impérialiste, le Président de la junte française, à travers des déclarations mensongères, a une fois de plus tenté de discréditer les dirigeants de la Confédération des États du Sahel (AES).

En réduisant le partenariat stratégique entre la Russie et les pays de l’AES à un simple moyen d’assurer la sécurité des dirigeants, le Président de la junte française cherche non seulement à discréditer ces chefs d’État, mais aussi à leur dénier le droit souverain de choisir librement leurs partenaires.

Le Ministre burkinabè en charge des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, rappelait dans une interview que la diversification des partenariats du Burkina Faso est portée par le désir de retravailler les rapports avec le reste du monde, mais elle est aussi la « traduction d’une souveraineté retrouvée ».

Les regrets exprimés par le chef de la junte face à cette diversification diplomatique traduisent en réalité la perte progressive de l’influence française sur ses anciennes colonies, bien plus qu’une quelconque inquiétude sincère.

Comme disait le Président Thomas Sankara, « L’esclave qui n’est pas capable d’assumer sa révolte ne mérite pas que l’on s’apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s’il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d’un maître qui prétend l’affranchir. »

Faute de pouvoir démontrer une quelconque régression des pays de l’AES dans la lutte contre le terrorisme ou dans leur processus de développement, Emmanuel Macron s’est évertué à tenter de délégitimer leurs dirigeants.

Faut-il lui rappeler que Kidal a été libérée après le départ de l’armée française ? Et que plus de 70 % du territoire burkinabè a été reconquis grâce à la dynamique impulsée par les nouvelles autorités ?

Et voici maintenant le parrain des terroristes, soudainement mué en défenseur de la jeunesse sahélienne. Pourtant, seule la mauvaise foi peut nier que cette jeunesse est aujourd’hui l’un des piliers majeurs des présidents de l’AES.

Elle mène la veille citoyenne, s’engage massivement comme volontaire pour la défense de la patrie et incarne l’espoir d’une Afrique véritablement libre et souveraine. Cette nouvelle tentative de division échouera : la jeunesse n’est plus manipulable.

Par ailleurs, les masques commencent à tomber, révélant les véritables motivations de certaines puissances, notamment la convoitise des ressources minières, en particulier l’or des pays de l’AES, longtemps qualifiés d’être les plus pauvres de la planète.

Après les déclarations malheureuses du Général américain « Langue laid (e) », c’est au tour du chef de la junte française de porter des accusations infondées contre la dynamique de développement de l’AES. Pouvait-il en être autrement ?

L’uranium du Niger, exploité depuis des décennies par une société française, a-t-il réellement profité aux Nigériens ? Pourquoi n’a-t-il jamais dénoncé cette injustice, qui aurait véritablement servi la Jeunesse sahélienne qu’il prétend défendre aujourd’hui ?

Dans une déclaration, Amadou Tall, leader politique, a exprimé son indignation, condamnant l’ingérence continue de l’Occident dans les affaires des nations africaines et ses tentatives répétées de spoliation des ressources.

« La Jeunesse burkinabè, comme celle du continent, soutient pleinement les efforts du capitaine Ibrahim Traoré pour conserver l’or du Burkina Faso au profit de son peuple », a-t-il affirmé.

En tentant de manipuler l’opinion publique internationale, le chef de la junte expose au grand jour son double langage et son application sélective du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

N’est-ce pas lui qui affirmait récemment qu’il n’était pas possible pour l’Ukraine d’organiser des élections en temps de guerre ? Pourquoi ce raisonnement ne s’appliquerait-il pas également aux États de l’AES ?

Pour sa part, le Président Ibrahim Traoré, a affirmé le 1er avril 2025 que le Burkina Faso est engagé dans une Révolution progressiste populaire (RPP). Ce processus étant enclenché, c’est cette dynamique qui anime et presse les autorités burkinabè.

Agence d’Information du Burkina