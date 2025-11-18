Burkina-Culture-Tourisme-Promotion

Les promoteurs culturels et touristiques veulent un échange direct avec le capitaine Traoré

Ouahigouya, 18 nov.2025 (AIB) – Les promoteurs privés d’entreprises culturelles et touristiques ont demandé un cadre de dialogue direct avec le président du Faso, mardi à Ouahigouya.

Dans une recommandation commune issue de la rencontre entre l’Administration et le privé, il est souhaité « un dialogue direct entre les acteurs privés de la culture et du tourisme avec son Excellence le président du Faso »

Les promoteurs touristiques ont recommandé spécifiquement la mise en place d’un conseil national du tourisme, la décentralisation des marchés publics en matière de restauration au bénéfice des acteurs locaux ou encore le respect de la réglementation touristique par les compagnies aériennes, accusées de démarcher des clients au detail.

Quant aux acteurs culturels, ils ont recommandé un plaidoyer en faveur de la construction d’infrastructures culturelles dignes au titre des Grands projets du président du Faso. Il a aussi souhaité l’amélioration de la prise en charge des artistes à la Semaine nationale de la culture (SNC), notamment en ce qui concerne l’hébergement, la mobilité ou encore les primes aux lauréats.

Le Secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Fidèle Tamini, a promis d’en rendre fidèlement compte à sa hiérarchie.

Ces recommandations ont été formulées à la demande du ministère en charge de la culture et du tourisme à traverse une session de deux jours de la Rencontre Administration-Secteur privé de la culture et du tourisme (RASPCT).

Six recommandations sur sept, adoptées en 2023 dans le même cadre, ont été mises en oeuvre totalement ou partiellement.

Agence d’informations du Burkina.