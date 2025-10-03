Burkina-UACO-Panel

Les panelistes plaident pour la souveraineté des médias, la cohésion nationale et la reconstruction des narratifs africains

Ouagadougou, 3 oct. 2025 (AIB) – Dans le cadre de la 14ᵉ édition des Universités Africaines de la Communication de Ouagadougou (UACO 2025), qui ont refermé leurs portes vendredi, autour du thème « Influence du contexte géopolitique sur la communication et le développement en Afrique », plusieurs panelistes ont livré des communications marquantes lors de la première journée.

Le communicateur et travailleur social, Biron Sitapha Bihoun, a mis en lumière le rôle des « Wayiyan », groupes de soutien au gouvernement actuel du Burkina Faso. Présentés comme des défenseurs des intérêts populaires et de la souveraineté nationale, ils contribuent, selon lui, au renforcement des institutions et de l’autorité de l’État.

Il a invité à dépasser les préjugés et à reconnaître leur mission de protection et d’accompagnement du processus de stabilisation du Burkina Faso.

De son côté, Dr Akoissy Clarisse Léocadie Thoat, enseignante-chercheure à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, a dénoncé la dépendance des médias africains vis-à-vis des modèles hérités de la colonisation.

Elle a plaidé pour une déconstruction des images négatives de l’Afrique et une co-construction d’un narratif positif impliquant décideurs, professionnels des médias et populations, tout en mettant à profit les réseaux sociaux.

Le Dr Youssoupha Halidou Harouna, critique de cinéma et spécialiste en éthique cinématographique, a souligné l’importance du cinéma comme outil stratégique de souveraineté culturelle.

Pour lui, le 7ᵉ art doit servir à décoloniser les mentalités, réhabiliter l’histoire africaine et accompagner la refondation des États du Sahel.

Ces communications traduisent la volonté des UACO 2025 de renforcer la réflexion sur les liens entre communication, souveraineté et développement, dans un contexte marqué par les défis sécuritaires et géopolitiques en Afrique.

Agence d’Information du Burkina

OS/ATA