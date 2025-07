Kaya / Lutte contre le terrorisme

Les leaders communautaires de Kaya appelés à l’union sacrée autour des VDP

Kaya, 11 juillet 2025 (AIB)-Une rencontre de sensibilisation des leaders communautaires de la commune de Kaya s’est tenue le vendredi 11 juillet 2025, à la salle des fêtes de la mairie. Organisée par la coordination régionale de la Brigade des Volontaires pour la Défense de la Patrie (BVDP), elle visait à renforcer les relations entre les populations et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).

La rencontre a regroupé des chefs coutumiers, des représentants des communautés religieuses, des présidents de Comités villageois de développement (CVD), des représentants d’organisations de la société civile, ainsi que des VDP de la commune de Kaya.

Selon le capitaine Baro Kalifa Abdoul Kader, coordonnateur régional de la BVDP pour le Centre-Nord, cette rencontre s’inscrit dans le cadre des activités de sensibilisation sur le rôle, la mission et l’utilité des VDP dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme.

Elle a notamment porté sur la loi n°028-2022/ALT instituant les VDP, au cœur des échanges visant à consolider la coopération entre les populations et les VDP, pour accélérer la libération du territoire national.

Sous la facilitation du capitaine Baro et de Youmanli Yonli de la direction régionale en charge des Droits humains, les participants se sont imprégnés des missions du VDP, de son statut de volontaire, de ses droits, de ses devoirs, ainsi que de la discipline à laquelle il est soumis.

Félicitant les VDP pour le travail déjà accompli, le capitaine Baro Kalifa Abdoul Kader les a exhortés à s’armer de plus de courage pour venir à bout du terrorisme.

« La guerre n’est pas encore finie. Il faut rester concentrés et poursuivre le travail avec plus d’engagement et de détermination », a-t-il insisté.

Prenant la parole à son tour, Mme Kima/Minoungou Solange, préfète et présidente de la délégation spéciale communale de Kaya, a rappelé l’importance des bons comportements et des attitudes citoyennes en période de guerre.

Elle a insisté sur le respect des consignes sécuritaires, l’appui au renseignement, le soutien aux initiatives locales, ainsi que la mobilisation autour des missions des VDP. Elle a invité les populations à un engagement collectif pour une contribution efficace à la libération du pays.

Les échanges qui ont suivi ont permis aux participants de mieux cerner le niveau d’engagement des VDP, ainsi que les difficultés auxquelles ils sont confrontés sur le terrain. Des propositions pertinentes ont été formulées en vue d’accélérer la reconquête du territoire.

« Je suis satisfait de cette rencontre, car les participants ont posé des questions pertinentes et ont démontré une bonne compréhension des enjeux. Je pense qu’ils seront des ambassadeurs auprès de leurs communautés pour communiquer sur l’importance d’accompagner les VDP et les encourager à bien accomplir leur mission », s’est réjoui le capitaine Baro.

Il a enfin appelé les leaders et leurs bases respectives à être tous, chacun à sa manière, des VDP, en apportant un accompagnement individuel et collectif à la mission commune de libération de notre pays.

Agence d’information du Burkina

AIO/ata