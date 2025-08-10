Burkina / Yaadga – Conférence publique – Citoyenneté – Patriotisme

Les Forces vives de Yaadga sensibilisées aux valeurs citoyennes et à l’engagement patriotique

Ouahigouya, 8 août 2025 (AIB)-La coordination nationale de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC), dans le cadre de ses activités, a organisé, le jeudi 7 août 2025 à Ouahigouya, une conférence publique sur le civisme, la citoyenneté et la cohésion sociale. L’activité a été présidée par le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, avec pour invité d’honneur le commandant de la 2ᵉ région militaire, le colonel Lassané Porgo, a constaté l’AIB.

Leaders coutumiers, religieux, acteurs de la société civile et de la veille citoyenne, jeunes et autres acteurs socio-économiques sont venus des provinces du Zondoma, du Passoré, du Loroum et du Yatenga pour se joindre aux autorités administratives régionales et assister à cette action de sensibilisation. La salle de conférence du collège Sainte-Marie de Ouahigouya a accueilli cette campagne grand public.

Le développement des différentes thématiques a été assuré par Denis Daboné, Djémilatou Ouédraogo, du ministère en charge de la Justice, et par le chargé de mission Marcel Sawadogo.

En introduction à la conférence, le représentant du coordonnateur de l’IPDC, Dominique Konkobo, a salué la mobilisation des forces vives de Yaadga, qu’il a considérée comme un signe d’engagement conscient.

La lecture du message du chef de l’État par le gouverneur de Yaadga, Thomas Yampa, a été faite aux participants.

M. Yampa a saisi l’occasion pour exhorter, au nom du président du Faso, l’ensemble des Burkinabè à maintenir constamment allumée la flamme patriotique et à renforcer leur engagement citoyen afin de bâtir un Burkina prospère et juste, conformément aux idéaux de la Révolution progressiste et populaire (RPP).

Les différents orateurs de la conférence se sont appesantis sur le caractère fondamental du civisme, de la citoyenneté et de la cohésion sociale comme socles de la paix durable au Faso. Ils ont également mis en exergue plusieurs défis à relever dans le cadre de la RPP.

Après les communications, les participants ont posé des questions pour mieux comprendre l’esprit et la vision de la RPP. Ils ont également lancé un appel à la mobilisation collective et consciente, auprès des parents, des autorités coutumières et autres leaders religieux, pour un enseignement des valeurs que doivent incarner les Burkinabè, particulièrement auprès des enfants, afin de garantir un avenir meilleur aux générations montantes.

Agence d’information du Burkina

PN/ata