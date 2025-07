Les femmes de Tansila ont offert des vivres aux VDP

Solenzo, 10 juillet 2025 (AIB) – Les femmes de Tansila, une commune rurale située à 55 km de Solenzo, ont offert des vivres d’une valeur de 746 000 FCFA aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), ce jeudi 10 juillet 2025.

Mobilisées pour la cause, les femmes de la commune ont collecté et remis 20 sacs de riz de 50 kg, 11 bidons d’huile, 1 carton de boîtes de conserve, 7 cartons de spaghetti et 1 carton de tablettes Maggi, le tout d’une valeur de 746 000 FCFA, aux VDP, en présence des autorités communales.

Selon la représentante des femmes, Minata Ouédraogo, ce don est un appel à tous les ressortissants de la commune de Tansila à s’unir derrière les VDP pour faire de la commune un espace de paix et de cohésion sociale.

Agence d’information du Burkina

Salifou Ouédraogo

AIB-Banwa