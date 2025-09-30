Burkina-Faso Mêbo-ENAM-Don

Les élèves de l’ENAM offrent 2 tonnes de ciment à Faso Mêbo

Ouagadougou, 30 sept. 2025. (AIB)- Les élèves de la promotion 2023-2025 de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) ont donné, mardi matin, 2 tonnes de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

La promotion 2023-2025 des élèves de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) joue sa partition à la construction du pays.

En fin de formation, les élèves de l’ENAM ont apporté, mardi matin, leur contribution à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Ils ont offert 2 tonnes de ciment, répondant ainsi à l’appel du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, à la contribution des citoyens pour la construction du pays.

« L’amour que nous avons pour la patrie nous a conduit à organiser une collecte de fonds pour soutenir l’initiative présidentielle » confie Pascal Tiendrébéogo, délégué général de la promotion.

Sur le site, les stagiaires se sont érigés en manœuvres, aidant ainsi les travailleurs à confectionner les pavés.

Les donateurs du jour appellent les populations à emboiter leurs pas.

En décembre 2024, les stagiaires de la promotion 2023-2025 de l’ENAM ont contribué à hauteur de 333 mille 850 francs CFA au fonds de soutien patriotique.

Agence d’information du Burkina

RK/ata