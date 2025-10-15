Burkina-Faso-Mêbo-Éducateurs-Don

Les éducateurs de la petite enfance offrent 5 tonnes de ciment à Faso Mêbo

Ouagadougou, 14 oct. 2025 (AIB)-Les éducateurs de la petite enfance (EPE) et les monitrices d’éducation de jeunes enfants (MEJE) ont offert mardi cinq tonnes de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mêbo. Un geste rendu possible grâce à la contribution d’environ 400 professionnels du public et du privé.

Les professionnels des structures préscolaires du Burkina Faso jouent ainsi leur partition dans la construction du pays.

Composés d’éducateurs de la petite enfance (EPE) et de monitrices d’éducation de jeunes enfants (MEJE) du public, mais également du privé, ils ont apporté, mardi après-midi, leur contribution à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Ces animateurs des structures préscolaires, relevant du ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, ont offert cinq tonnes de ciment, répondant ainsi à l’appel du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à la mobilisation citoyenne pour la construction du pays.

« Ce don est très symbolique. C’est une manière pour nous de répondre favorablement à l’appel du Président du Faso », a indiqué Sakinatou Sawadogo, chargée de la collecte des contributions.

Environ 400 EPE et MEJE ont pris part à cette action solidaire.

Joël Bonkoungou, éducateur certifié de la petite enfance, a remercié l’ensemble de ses collègues pour leur engagement.

> « La petite enfance ne voulait pas rester en marge des actions pour le développement du pays. Les autorités ont pensé à développer le domaine du préscolaire. Nous voulons ainsi travailler à hisser notre corps très haut sur le plan national », a confié M. Bonkoungou.

Ce dernier a également rappelé l’importance du rôle de la petite enfance dans la construction de la personnalité et de l’avenir de l’enfant.

Afin de joindre l’utile à l’agréable, les donateurs du jour se sont transformés en manœuvres, participant activement à la confection des pavés aux côtés des travailleurs de Faso Mêbo.

Les éducateurs ont enfin appelé les autres corps de métiers à emboîter leurs pas pour contribuer, chacun à son niveau, au développement du pays.

Agence d’Information du Burkina

RK/ata