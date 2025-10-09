« Les décisions du gouvernement visent avant tout le bien-être des Burkinabè », assure le Premier ministre

Ouagadougou, 9 oct. 2025 (AIB) – Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a affirmé mardi que toutes les décisions prises par son gouvernement de rupture ont pour objectif principal d’assurer le bien-être des Burkinabè, qu’ils vivent dans les villes, les campagnes ou à l’étranger.

« Le chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, l’avait dit : c’est le peuple qui est la boussole de la marche du Burkina Faso. Ce qui signifie que toutes les décisions que nous prenons ont vocation à faire avant tout le bonheur des Burkinabè, que ce soit les populations des campagnes, des villes, partout où elles se trouvent », a déclaré le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Il s’exprimait mardi soir à l’ambassade du Burkina Faso à Dakar, lors d’un échange avec plusieurs de ses compatriotes vivant au Sénégal.

Le chef du gouvernement a mis en avant la rupture profonde opérée dans la gouvernance nationale, rendue possible grâce à l’audace et au courage du Président du Faso.

« Tous les jours, nous nous débarrassons de toutes les chaînes qui freinent l’avancée de notre pays ou qui tendent à faire de nous de simples ouvriers, car nous avons choisi de ne plus être les nègres relégués à la cale pour travailler afin que la lumière jaillisse dans la cabine pour les autres », a expliqué M. Ouédraogo.

Selon lui, les ressources nationales doivent désormais être exploitées au profit exclusif du peuple burkinabè.

M. Ouédraogo a également indiqué que le processus engagé s’inscrit dans un « combat de survie » face à ceux qui, à l’intérieur comme à l’extérieur, ont longtemps tiré profit de l’exploitation du Burkina Faso et de l’Afrique en général. « La révolution n’est pas un chemin facile, mais c’est celui de la dignité et de la souveraineté », a-t-il affirmé devant ses compatriotes de la diaspora.

En rappel, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo séjournait à Dakar dans le cadre de la deuxième édition du Forum Invest in Sénégal, tenue les 7 et 8 octobre 2025.

Agence d’Information du Burkina

ATA/as