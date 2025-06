Burkina-Architectes-Soutien-PDI

Les architectes soutiennent les enfants des PDI à travers l’art

Ouagadougou, 16 juin 2025 (AIB) – la présidente du Conseil national de l’ordre des architectes du Burkina, Ada Yaya Bocoum a présidé, le vendredi 13 juin à Ouagadougou, une soirée de charité constituant le couronnement du projet intitulé « Etoiles, toiles d’espoir » pour venir en aide aux enfants des Personnes déplacées internes (PDI).

Ce projet vise à offrir une plateforme d’expression artistique aux enfants et femmes ayant vécu des expériences traumatisantes, tout en mobilisant des fonds pour soutenir leur reconstruction.

« L’architecture est un art, et nous avons voulu mettre en avant des talents cachés. Ces œuvres permettent d’extérioriser les souffrances et de transformer les douleurs en espoirs », a déclaré la présidente Yaya Bocoum lors de son discours inaugural.

Plus de 40 enfants, guidés par des professionnels de l’art, ont participé à cette démarche créative. Ces jeunes artistes ont exprimé leurs émotions à travers des tableaux poignants.

La présidente rassure que les fonds collectés lors de cette exposition seront alloués à des projets communautaires destinés aux PDI, sous la supervision du ministère de l’Action humanitaire et de la santé nationale.

Le chargé des missions et représentant du ministre en charge de l’Action humanitaire, Dr Fousseni Ouédraogo a salué cette démarche : « ce projet s’inscrit parfaitement dans notre vision de résilience et d’autonomisation des PDI. Nous espérons qu’il inspirera d’autres corps de métier à suivre cette voie », a-t-il fait savoir.

Madame Bocoum a assuré que d’autres initiatives verront le jour, dans le but de renforcer la résilience des populations les plus vulnérables. Selon elle, « se reconstruire à travers des œuvres artistiques, c’est devenir l’architecte de sa propre vie ».

« Etoiles, toiles d’espoir » illustre la puissance de l’art comme vecteur de changement social et de solidarité nationale, tout en rendant hommage à la créativité et à la résilience humaine.

La soirée de charité est le couronnement des sessions de formations données, en fin mai dernier (du 27 au 29 mai), aux PDI, de Panzani, dans l’arrondissement n°9 de Ouagadougou.

Selon les organisateurs, les tableaux peints achetés par les partenaires, participants à la soirée, constituent le fonds de roulement pour les enfants des PDI qui devraient être désormais autonomes pour soutenir leurs parents et camarades dans d’autres activités rémunératrices.

Cela s’inscrit en droite ligne de la vision du gouvernement qui appelle à la solidarité nationale dans le cadre de la reconquête du territoire national.

Agence d’information du Burkina

OS/as/ata