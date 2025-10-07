Burkina-Ganzourgou-Cancers-Feminins-Octobre-Rose-Lancement

Les activités d’octobre rose officiellement lancées à Zorgho au compte de la région de Oubri

Zorgho, (AIB) – La région de Oubri a donné, le samedi 4 octobre 2025 à Zorgho, le coup d’envoi officiel de la campagne « Octobre Rose », mois de sensibilisation et de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l’utérus.

Le lancement a été présidé par le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, représentant le gouverneur de la région de Oubri, Mme Sy Assétou Barry/Traoré.

Dans son discours lu par le haut-commissaire, le gouverneur a rappelé que le cancer du sein représente plus de 30 % des cancers diagnostiqués chez la femme au Burkina Faso, selon les statistiques de GLOBOCAN 2022. Elle a précisé que la majorité des cas sont souvent détectés à un stade avancé, rendant la prise en charge plus complexe et réduisant les chances de guérison.

Elle a indiqué qu’au cours des campagnes de dépistage d’octobre 2024 à juillet 2025, 50 cas d’anomalies ont été diagnostiqués dans la région. Selon elle, ces chiffres, bien qu’interpellants, traduisent aussi une réalité encourageante : le dépistage précoce qui sauve des vies.

Pour l’édition 2025, le ministère de la Santé et ses partenaires ont mis l’accent sur la proximité des services. Une clinique mobile de dépistage (déjà en place à Zorgho) sillonnera plusieurs communes rurales et urbaines pour offrir gratuitement des prestations telles que : dépistage des lésions précancéreuses du col de l’utérus, échographie mammaire, consultations gynécologiques et pédiatriques, ainsi que des séances de démonstration d’auto-palpation des seins.

Le directeur régional de la santé de Oubri, Ambroise Ouédraogo, a exprimé sa gratitude aux autorités régionales et provinciales pour leur accompagnement constant et salué la mobilisation des autorités coutumières, religieuses, associations et organisations de la société civile. Il a invité les hommes à accompagner leurs épouses et mères dans les centres de santé pour le dépistage, rappelant que « sur 100 femmes traitées, plus de 94 guérissent ».

A l’en croire, la clinique mobile quittera Zorgho pour séjourner dans les communes des deux autres provinces de la région les jours à venir. Mais il a promis son deuxième passage dans le Ganzourgou, au regard de la taille de la province. Il a alors invité les femmes à se mobiliser fortement pour bénéficier de ses services.

Le président de la délégation spéciale communale de Zorgho, Valentin Badolo, a pour sa part remercié les autorités régionales pour le choix porté sur sa commune. Il a exhorté les femme à se faire dépister pour freiner la progression des cancers féminins.

Placée sous le thème « Agissons ensemble pour un avenir ans cancer du sein », l’« Octobre Rose 2025 » vise à renforcer la sensibilisation et à permettre au plus grand nombre de femmes d’accéder gratuitement au dépistage.

Pour rappel, « Octobre Rose » est une campagne mondiale de sensibilisation sur le cancer du sein et de collecte de fonds pour la recherche, née aux États-Unis dans les années 1980, avec le ruban rose comme symbole. Chaque mois d’octobre, gouvernements, associations et communautés se mobilisent pour informer, dépister et encourager la prévention afin de sauver des vies.

Agence d’information du Burkina

MS/ATA