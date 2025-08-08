BURKINA-LERABA-DRAPEAU-POPULATION-MONTEE

Léraba : Une journée de montée des couleurs par semaine recommandée à chaque chef de service

Sindou, 07 août 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a présidé le jeudi 07 août 2025 à Sindou, la 23e étape de la cérémonie tournante de montée des couleurs nationales. Il a recommandé chaque responsable de service à intégrer au niveau interne l’organisation d’une journée par semaine pour la montée des couleurs avec le personnel de son ressort.

C’est depuis le 09 juin 2022 qu’il est organisé la cérémonie tournante de montée des couleurs nationales dans les services et structures publics et parapublics dans la Léraba, deuxième province de la région de Tannounyan, ex région des Cascades.

La 23e étape a eu lieu le jeudi 07 août 2025 dans l’enceinte du trésor départemental de Sindou, sous la présidence du Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo.

Selon le Haut-commissaire de la Léraba, l’objectif visé est de consolider l’esprit de civisme et de patriotisme en chacun de nous et d’assurer l’encrage du respect systématique des symboles de l’Etat, singulièrement les couleurs nationales.

En tant que dernière étape de la 1ère programmation de la province, cette montée solennelle du jour se veut celui du bilan depuis son lancement il y a 03 ans.

Ainsi, il ressort que sur 17 services publics, 09 ont pu se doter d’un mât et acquérit un drapeau pour assurer cette présence de l’Etat.

Les 08 autres qui n’en disposent pas sont dû au fait qu’ils sont hébergés par d’autres services.

Yacouba Sawadogo s’est réjoui de ce résultat qui selon lui, montre l’évidence que le drapeau national flottera désormais dans chacune des services publics à l’intérieur de Sindou, chef-lieu de la province de la Léraba.

Tout en remerciant les leaders religieux, les directeurs ou chefs de service et leur personnel qui ont su sacrifié à chaque fois leur matinée pour cette activité, M. Sawadogo, a informé que la nouvelle programmation leur sera communiquée incessamment avec la prise en compte des départements et communes.

« C’est le lieu pour moi d’encourager chaque responsable de service à intégrer au niveau interne l’organisation d’une journée par semaine pour la montée solennelle des couleurs avec tout le personnel de leur ressort », a-t-il lance.

A l’issue de cette cérémonie, le trésorier départemental, Mathieu Sawadogo, a remis le flambeau au Haut-commissaire, en attendant la nouvelle programmation.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/oo