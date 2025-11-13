BURKINA-LERABA-PLANIFICATION-FAMILIALE-DISTRICT-LANCEMENT

Léraba/Semaine nationale de la planification familiale : Des mesures pour une diminution drastique de la mortalité maternelle et infantile

Sindou, 10 nov. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a lancé, le lundi 10 novembre 2025 à Sindou, la 14e édition de la semaine nationale de la planification familiale couplée à celle de l’allaitement maternel à Niankorodougou, commune rurale située à 30 km au Sud de Sindou.

Lancé ce lundi 10 novembre 2025 dans la commune rurale de Niankorodougou, la 14e édition de la semaine nationale de la planification familiale est placée sous le thème : « Réduction de la mortalité maternelle et infantile pour l’atteinte des objectifs de développement durable dans un contexte de défi sécuritaire à travers l’intégration des services de santé de la reproduction ».

Selon le directeur régional de la santé de Tannounyan, Dr Wenkoni Abdoul Aziz Ouédraogo, a invité la population de la province à utiliser les services de la planification familiale et les autres services intégrés en vue de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile.

Il faut savoir que cette édition de 2025 se déroulera du 10 au 16 novembre de cette année couplée à la semaine de l’allaitement maternel au dépistage des cancers féminins, des IST, VIH et des hépatites virales sur tout le territoire.

Cette cérémonie de lancement a été l’occasion pour les agents de santé de faire des démonstrations des méthodes contraceptives en guise de sensibilisation de la population féminine comme masculine sur les bien faits de la planification familiale.

Signalons également que la clinique mobile a aussi marqué sa présence à cette occasion pour faire des dépistages gratuits des femmes dans cette commune.

La mobilisation sociale, le plaidoyer, le dépistage des cancers gynécologiques, les IST, VIH, les hépatites virales, l’offre gratuite des soins et des services de santé de la reproduction, sont entre autres, des activités réservées au cours de cette semaine.

« Nous organisons cette semaine nationale de planification familiale qui va avec le soutien du ministère de la santé créer la demande afin d’enrôler des nouvelles utilisatrices de planification familiale pour pouvoir espacer les naissances et contribuer à la réduction de mortalité maternelle néonatale et infantile », a souligné Dr Ouédraogo.

Le Haut-commissaire de la province de la Léraba comme le DRS de Tannounyan, se sont dits satisfaits de la mobilisation de la population autour de la clinique mobile.

Agence d’information du Burkina

MK/HB/OO