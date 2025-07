BURKINA-LERABA-BACCALAUREAT-CANDIDATS-RESULTATS

Léraba/Résultats baccalauréat 2025 : La province enregistre 43,36% de taux de succès au 1er tour

Sindou, 03 juillet 2025 (AIB)- A l’issue des proclamations des résultats du 1er tour du baccalauréat 2025 ce jeudi 03 juillet 2025, la province de la Léraba, a enregistré 399 admis sur 920 candidats présentés, toutes séries confondues, soit un taux de succès de 43,36%.

Ils étaient au total 920 candidats, soit 568 garçons et 352 filles ayant répondu présent pour la quête du premier diplôme universitaire session de 2025, séries A et D confondues, au compte de la province de la Léraba.

Après proclamation des résultats ce jeudi 03 juillet 2025, la province a enregistré un taux de réussite de 43,36% soit 64,49% en série A et 13,61% en série D.

Pour ce qui est du statistique des présences de départ dans chaque série, ce sont 538 candidats en série A et 382 en série D, soit un total de 920 candidats pour les deux séries confondues, qui étaient en lice pour le baccalauréat dans la province de la Léraba.

En série A, 347 sur 538 candidats présentés ont pu franchir le 1er tour, et 52 sur 382 candidats présentés ont pu le faire en série D.

Signalons que 239 candidats sont admissibles pour le second tour, soit 127 candidats attendus en série A et 112 candidats en série D.

Au départ, les candidats étaient au nombre de 927 sur la liste d’inscription dont 248 pour la série A et 104 pour la série D.

La province a enregistré 07 candidats absents au cours de cette session dès le 1er tour, soit 05 de la série A et 02 de la série D.

« Le lundi 07 juillet 2025 est la date prévue pour les épreuves du 2nd tour et le jeudi 10 prochain au plus tard sera pour les résultats définitifs », selon le directeur provincial de l’enseignement post-primaire et secondaire de la Léraba, Amadou Traoré.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/ar