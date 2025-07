BURKINA-LERABA-BOSQUET-EAU-FORÊT-MISE-PLACE

Léraba/Reboisement : 400 plantes médicinales mises en terre pour le bosquet de la province

Sindou, 07 juillet 2025 (AIB)-La direction provinciale en charge des Eaux et forêts de la province, a lancé, le vendredi 04 juillet 2025, les activités de reboisement pour la mise en place d’un bosquet de la province à Bougoula, un département de la commune rurale de Kankalaba. 400 plantes médicinales ont été plantées au profit des populations de la Léraba.

En réponse à l’initiative présidentielle pour laquelle ‘’Une province, un bosquet’’ a été annoncée par le président Ibrahim Traoré en décembre 2024, le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo et la direction provinciale en charge des Eaux et forêts, a lancé la mise en place de son bosquet le vendredi 04 juillet 2025, à Bougoula, un département de Kankalaba, commune rurale de Sindou.

Ce sont 5 hectares qui ont été réservés pour ce bosquet qui attend 2 000 plants médicinaux au profit des populations.

A cette occasion inaugurale marquant l’engagement patriotique des populations de la Léraba, 400 plants d’au moins 20 espèces médicinales ont pu être mis en terre sur ladite superficie par les populations venues de toutes les contrés de la province.

Il est bien de savoir que le choix méticuleux de ces espèces collectionnées par la direction a été effectué avec la collaboration des tradipraticiens et les populations.

« L’objectif de cette action est de garantir la diversité biologique et la pertinence médicinale de ce bosquet en favorisant les plantes endémiques et celles reconnues scientifiquement ou traditionnellement pour leurs propriétés curatives et préventives », a souligné le directeur provincial des eaux et forêts de la Léraba, Arouna Sandwidi.

Comme un bilan à mis parcours de la campagne de reboisement 2025, il a déclaré que plus de 11 700 plantes en une heure ont pu être reboisées partout dans la Léraba à la date du 21 juin dernier à l’occasion de la journée nationale de l’arbre.

« Notre ambition globale dans cette campagne de reboisement cette année est de planter 60 000 plants à travers toute la province de la Léraba », a-t-il dit.

Le directeur provincial des Eaux et forêts de la Léraba, a souligné que les grands défis à relever sont entre autres, la question de clôture solide et durable, la mise en place d’un forage et la plantation de 1 600 plantes restant pour ce bosquet.

Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a salué l’engagement patriotique dont la population a fait preuve de par ses propres moyens en rejoignant ce site de reboisement.

Signalons que c’est le chef du village de Bougoula, Drissa Traoré, qui a été le parrain de cette organisation.

Agence d’information du Burkina

