Léraba/Protection des enfants : Des leaders coutumiers et religieux s’engagent pour l’abandon des pratiques néfastes

Sindou, 25 avril 2025 (AIB)- Children Believe en collaboration avec OCADES Banfora, a organisé, le vendredi 25 avril 2025 à Sindou, une grande déclaration publique d’abandon de mariage des enfants, de l’excision et toutes formes de violences faites aux enfants. La cérémonie a été présidée par le Haut-commissaire de la province, Yacouba Sawadogo.

Cette déclaration entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Construction de consensus social pour l’accélération de l’abandon du mariage des enfants, de l’excision et des autres formes de violences faites aux enfants au Burkina Faso ».

« Ce projet est à sa première phase et va concerner 100 villages des provinces de la Léraba et de la Comoé », selon les premiers responsables de l’organisation.

Selon la directrice des programmes, représentant la directrice régionale de Children Believe, Armande Sanou, Children Believe à travers ce projet, accompagne les enfants victimes, afin de les aider à plaider et à mettre fin à ces pratiques qui freinent leurs épanouissement,

« Cette cérémonie est organisée dans le but de consolider les confessions de foi par les leaders religieux, coutumiers et anciennes exciseuses, de raffermir leur engagement devant l’opinion publique, a abandonner des pratiques de mariage des enfants, de l’excision et toutes formes de violences faites aux enfants », a déclaré Lydie Somé, représentant le secrétaire exécutif de l’OCADES Banfora.

La signature officielle du livre d’or des confessions de foi a été faite par les leaders religieux et coutumiers à l’issue de cette cérémonie.

Pour Mme Somé, le choix porté sur Sindou s’explique par le fait qu’après les diagnostics il avère que ces pratiques y perdues toujours.

Une trentaine de vélos ont été distribués aux filles de la région des Cascades pour les aider dans leur déplacement pour l’école.

Tout en exprimant son enthousiasme vis-à-vis de l’objectif de cette cérémonie, le Haut-commissaire de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a trouvé rassurant cette lutte qui semble être en droite ligne des défis de la politique du gouvernement.

Il a soutenu qu’elle va contribuer à renforcer la promotion des droits de l’enfant dans la région des Cascades et particulièrement dans la province de la Léraba.

