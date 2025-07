BURKINA-LERABA-DRAPEAU-POPULATION-MONTEE

Léraba/Montée du drapeau national : Le Haut-commissaire souhaite une collaboration entre population et forces combattantes

Sindou, 03 juillet 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a présidé, le jeudi 03 juillet 2025, la 22e étape de la cérémonie tournante de montée des couleurs nationales à Sindou. Il a souhaité que la collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), soit un impératif pour tout un chacun.

C’est depuis le 09 juin 2022 qu’il est organisé la cérémonie tournante de montée des couleurs nationales dans les services et structures publics et parapublics dans la Léraba, deuxième province de la région des Cascades.

La cérémonie de montée des couleurs a eu lieu, le jeudi 03 juillet 2025, dans l’enceinte de la direction provinciale des impôts à Sindou, organisée par l’agence de la poste qui était en cours de réhabilitation, sous la présidence du Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo.

« Consolider l’esprit de civisme et de patriotisme en chacun de nous et d’assurer l’encrage du respect systématique des symboles de l’Etat, singulièrement les couleurs nationales », a indiqué M. Sawadogo.

Tout en rendant vibrant hommage aux FDS et VDP, le Haut-commissaire, a invité chacun à faire en sorte que la collaboration entre nous et nos FDS, ainsi que les VDP, demeure un impératif pour chacun de nous.

Le chef d’agence de la poste, Nina Lore Coulibaly, a rendu hommage aux FDS tout en saluant l’initiative de cette montée des couleurs nationales dans la Léraba.

Aussi, a-t-elle permis une visite guidée de l’agence nouvellement réhabilitée aux participants après la circonstance.

A l’issue de cette cérémonie, le flambeau a été remis au directeur provincial du trésor, Mathieu Sawadogo, pour abriter la 23e édition.

« Le rendez-vous est pris pour le jeudi 07 août 3025 pour réussir ce pari », selon l’engagement prononcé par Mr Sawadogo.

