Léraba : Les membres des observatoires villageois de prévention outillés sur la gestion des conflits communautaires

Sindou, 02 déc. 2025 (AIB)-La direction régionale en charge de la Promotion de la citoyenneté et de la paix de Tannounyan avec à sa tête Ibrahim Traoré, a organisé, du lundi 1er au mardi 2 décembre 2025, une formation des membres des observatoires villageois de prévention et de gestion des conflits communautaires des départements de Sindou.

Ils vont également travailler à la promotion de la cohésion sociale, du vivre-ensemble, dans les départements de Sindou et dans la province de la Léraba.

La formatrice, Alimata Sanou/Traoré, a livré aux participants, l’état des lieux des conflits communautaires récurrents dans nos localités, les techniques de prévention ou de gestion de ces conflits en s’appuyant sur des valeurs sociales, les principes des droits humains et la responsabilité de l’Etat en matière des droits humains.

Les membres des observatoires villageois sont entre autres, les chefs de village, les chefs de terre, les forgerons, les griots, les Conseils villageois de développement (CVD) ainsi que les responsables religieux.

« A ces acteurs de s’approprier des techniques apprises au cours de ces deux jours de formation et de les appliquer au profit de la promotion de la paix. Qu’ils soient avant tout des modèles de référence aux yeux de la population », a invité le directeur régional en charge de la Promotion de la citoyenneté et de la paix de Tannounyan, Ibrahim Traoré.

Pour la promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble, il a appelé la population à toujours travailler à gérer les conflits existentiels de façon endogène jusqu’à l’épuisement des ressources dites valeurs locales avant d’aller au plus haut niveau.

«Ces ressources, on les a, à la maison (localement ) et elles sont plus efficaces pour réussir la cohabitation pacifique», a soutenu M. Traoré

