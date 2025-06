BURKINA-LERABA-ACTIONS-PRESIDENT-SOUTIEN

Léraba : La population de Loumana réaffirme son soutien au Président Ibrahim Traoré

Sindou, 15 juin 2025 (AIB)-La population de Loumana, une commune rurale de la province de la Léraba, avec à sa tête l’Association pour le développement économique et sociale de Loumana (ADDL), a organisé le dimanche 15 juin 2025, une série d’actions couplée à la journée de l’arbre, en vue de montrer leur attachement à la vision du chef de l’Etat et lui réaffirmé leur soutien.

Marche meeting, collecte de fonds et don de 1 315 025 de F CFA plus 100 kg de maïs et 660 plans médicinales et fruitiers plantés en honneur de « la journée de l’arbre », sont entre autres la série d’activités de la journée du dimanche 15 juin 2025 à Loumana, commune rurale située à 25km au sud-ouest de celle urbaine de Sindou.

« Ce geste de notre part est d’apporter notre soutien au gouvernement pour plus de force afin de lutter contre l’insécurité, le terrorisme qui sévit dans notre pays », a affirmé le président de l’ADDL, Mamadou Traoré.

Vue la démarche du président Ibrahim Traoré, a-t-il indiqué, nous sommes convaincus que ça va aller pour finir avec ce phénomène.

C’est le domaine scolaire du collège d’enseignement général dudit département qui a servi de site de reboisement des 660 plantes.

Caractérisé d’une marche meeting d’1 km de parcours, du rond point du centre ville jusqu’à la mairie de Loumana munis des drapeaux des 03 pays de l’AES, des affiches et des pancartes, les marcheurs avaient pour slogan accompagné des sons de balafon, ‘’IB pour toujours ‘’.

Si la population de Loumana par la voix du président de l’ADDL a dit non à l’impérialisme et s’engage résolument à accompagner les autorités pour la paix et le rayonnement social et économique de notre cher pays le Burkina Faso, le Président de la délégation spéciale (PDS) de ladite commune, Adama Sawadogo, a invité chaque population à emboîter les mêmes pas pour plus de soutien au gouvernement déjà à l’œuvre.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/ar