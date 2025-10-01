BURKINA-LERABA-RENCONTRE-EDUCATION-ENSEIGNANTS

Léraba : La CEB de Sindou échange avec les maîtres de CM2 et directeurs pour fixer des objectifs de l’année scolaire

Sindou, 30 sept. 2025 (AIB)-Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Sindou, Emmanuel Sourabié, a organisé ce mardi 30 septembre 2025, une rencontre de fixation des objectifs de l’année scolaire entre l’équipe d’encadrement pédagogique, les maîtres de CM2 et leurs directeurs. Le personnel est appelé au don de soi pour la réussite d’une année scolaire plein de défis.

En vue de mettre le cap pour réussir l’année scolaire 2025-2026 avant la rentrée académique, le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Sindou, Emmanuel Sourabié, a rencontré, ce mardi 30 septembre 2025, les maîtres de CM2 et leurs directeurs pour un échange entre l’équipe d’encadrement pédagogique.

En plus des procédés, des principes, et des astuces pédagogiques revus pour une remise à niveau, l’assiduité, l’abnégation, la cohésion et le vivre ensemble sont entre autres des valeurs sur lesquelles les échanges se sont focalisés entre l’équipe d’encadrement pédagogique et les maîtres de CM2 et leurs directeurs.

Pour le CCEB, Emmanuel Sourabié, l’objectif de cette rencontre est de permettre aux enseignants de pouvoir sereinement dispenser les cours et que les enfants soient véritablement formés pour aller au lycée et être les futurs bâtisseurs du pays.

Ainsi, en commun d’accord, ces acteurs de l’éducation se sont convenus à l’horizon 2026 atteindre un taux de réussite de 95% au CEP.

« A l’endroit de tous les acteurs, je demande l’engagement afin que chacun puisse jouer sa partition et être assidu sur le terrain. J’invite les maîtres de CM2 et les directeurs à plus d’abnégation, à écouter les conseils prodigués par les encadreurs. A coup sûr le résultat sera là», a lancé M. Sourabié.

