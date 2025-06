BURKINA-LERABA-PELERINS-FAMILLE-BENEDICTIONS

Léraba/Katolo : La famille Ouattara soutient l’effort de paix avec la somme de 100 000 F CFA

Sindou, 22 juin 2025 (AIB)- La grande famille Ouattara de Katolo, un village situé dans la commune rurale de Niankorodougou, a organisé le dimanche 22 juin 2025, une cérémonie de bénédictions pour le retour de la Mecque de leurs 09 fils. Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, invité d’honneur, a reçu la somme de 100 000 F CFA, pour leur soutien à l’effort de paix.

A cette occasion, une somme de 100 000 F CFA a été remise au Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, pour leur soutien à l’effort de paix.

« Que dieu donne la force au président Ibrahim Traoré et à tous ceux qui le soutiennent dans son élan pour le bien être de notre pays. Paix pour le Burkina Faso, la région des Cascades, la province de la Léraba, la commune rurale de Niankorodougou et le village de Katolo », a souhaité les pèlerins et les marabouts.

Selon le représentant des pèlerins, Sériba Ouattara, l’objectif de cette cérémonie est de montrer notre reconnaissance a tous nos parents et d’implorer le bon dieu pour la paix pour tout le monde au Faso.

« De notre part, ce geste de 100 000 F CFA est de montrer au président que par lui le Burkina Faso et le burkinabè est respecté même dans l’autre bout du monde qu’est la Mecque, j’ai eu des honneurs en son nom », a témoigné Mr Ouattara.

