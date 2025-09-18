BURKINA-LERABA-AGRICULTURE-PASSATION-CHARGES

Léraba : Karim Traoré prend les rênes de la direction provinciale en charge de l’Agriculture

Sindou, 17 sept. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a installé, le mercredi 17 septembre 2025 à Sindou, l’ingénieur en agriculture, Karim Traoré, dans ses fonctions de directeur provincial de l’agriculture et des ressources halieutiques de la Léraba.

Nommé Directeur provincial (DP) de l’agriculture et des ressources halieutiques de la Léraba, en conseil des ministres du 04 septembre 2025, l’ingénieur en agriculture, Karim Traoré, a été installé dans ses fonctions, le mercredi 17 septembre 2025 à Sindou, en remplacement de Pambagna Koura, qui a occupé ce poste plus de 2 ans.

Il a dit sa reconnaissance aux autorités qui ont placé leur confiance en lui pour ce poste de responsabilité.

Le nouveau DP en charge de l’Agriculture, a pris l’engagement de travailler à accompagner les producteurs comme les éleveurs à l’atteinte de la souveraineté alimentaire dans la province.

« La stratégie de travail sera la collaboration, de travailler main dans la main avec les acteurs directes, demander l’engagement des producteurs pour l’atteinte des objectifs de nos missions », a-t-il rassuré.

Quant au DP sorti, Pambagna Koura, il a affirmé que durant les deux campagnes sous sa direction, les résultats forts appréciables ont contribué à améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle des populations de la province.

« Il arrive des moments dans la vie des hommes où le silence est plus éloquent que la prise de parole », a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/oo