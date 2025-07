BURKINA-LERABA-COUTUMES ET TRADITIONS-COUTUMIERS-MESSAGE

Léraba/Journée des coutumes et traditions : Des coutumiers donnent leurs avis sur son instauration

Sindou, 21 juil. 2025 (AIB)-Les garants des coutumes et des traditions de Sindou ont exprimé leurs appréciations le lundi 21 juillet 2025, sur l’instauration de la journée nationale dédiée aux coutumes et traditions au Burkina Faso par les premières autorités. Cette initiative semble être un souffle nouveau plus que jamais accepté par les communautés concernées à Sindou.

Le 15 mai, journée par excellence des coutumes et des traditions désormais instaurées officiellement au Burkina Faso par les premières autorités en 2024 pour faire honneur aux us et coutumes, fondamentaux à la civilisation africaine.

Elle est à sa deuxième édition et appréciée par les garants de la tradition, des us et coutumes à Sindou.

Souileymane Koné, principal héritier des us et coutumes, un des chefs de terre à Sindou, s’est dit agréablement surpris de cette décision d’instauration officielle d’une journée dédiée au même titre de considération que les autres fêtes d’envergure dans notre pays.

Pour lui, cette initiative est déjà l’idée d’un grand décollage pour le bien-être et le développement du Burkina Faso.

«Il est temps de se rendre compte que nos majeurs malheurs aujourd’hui sont dits au fait que nous avons délibérément abandonné le grand chemin emprunté par nos aïeuls. Par conséquent, nous nous orientons mal», selon Souileymane Koné.

Pour lui, nos enfants commenceront à savoir réellement leur véritable source d’énergie afin de mieux se situer de là où ils sont et là où ils vont avec assurance.

Tout en saluant le président Ibrahim Traoré et son gouvernement pour cette initiative, Mr Koné, a promis un avenir meilleur pour le chef de l’Etat burkinabè et pour le pays entier.

Le premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Sindou, Sina Ouattara, un autre garant des coutumes des Ouattara de Sindou, a trouvé que la journée des coutumes et des traditions est une bonne initiative venant de la part du gouvernement.

Il a indiqué que leur adhésion à cela est la preuve de sa bienvenue pour les citoyens.

Ce garant des coutumes a confié que l’émotion qui a prévalue la célébration de cet évènement cette année 2025 avec la participation unie des fils et filles, garants des us et coutumes dans la cité des pics accompagnés de la population dans son ensemble sur certains sites des rites.

« Tout le monde a son coutume. Nos coutumes et traditions sont notre essence. Tout burkinabè doit éviter de se cacher derrière d’autres choses pour l’adorer, montrer », a souligné Mr Ouattara.

Il a ajouté que leur satisfaction pour cette commémoration émane de la valeur que notre président a accordée à nos coutumes et traditions.

«Cette célébration nous permet de nous sentir bien avec nous-même et avec nos ancêtres, c’est une source qui a pour objectif la paix, la cohésion sociale et le bonheur pour le village, la province et même pour tout le pays», a-t-il dit.

Il a interpelé la jeunesse, ainsi que Mr Ouattara, à ne jamais abandonner le chemin déjà emprunté par leurs grands-parents d’où les us et coutumes propres à nous.

Quant au directeur provincial en charge de la Culture de la Léraba, Michel Kaboré, du point de vu de l’engouement de la part des autorités provinciales d’une part et au niveau des populations d’autres parts, cette initiative de la journée nationale des coutumes et des traditions dans notre pays est bien accueillie dans la province de la Léraba.

Afin de donner encore plus d’engouement à cet événement dans l’accompagnement des coutumiers, Mr Kaboré a souhaité auprès des autorités ou des bonnes volontés, un peu d’accompagnement dans les provinces.

Il a invité les fils et les filles de la Léraba à se donner les mains dans les mains pour organiser des activités entrant dans le cadre cette célébration.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/yo