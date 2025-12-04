BURKINA-LERABA-FORUM-ECONOMIE INFORMELLE-ACTEURS-SENSIBILISER

Léraba/ Forum provincial de l’économie informelle : Un cadre de dialogue pour favoriser le passage d’une entreprise informelle au formelle

Sindou, 03 déc. 2025 (AIB)- Le secrétaire général de la province de la Léraba, Yéonviel Somé, représentant le Haut-commissaire, a présidé le mercredi 03 décembre 2025 à Douna, commune rurale située à 09 km de Sindou, le forum provincial de l’économie informelle organisé par la direction provinciale de la jeunesse et de l’emploi de la Léraba.

C’est dans le cadre de ses attributions que la direction provinciale de la jeunesse et de l’emploi de la Léraba avec à sa tête Saïbou Zalé, a organisé, le mercredi 03 décembre 2025 à Douna, le forum provincial de l’économie informelle.

Ce forum se veut, selon le directeur provincial de la jeunesse, M. Zalé, d’un cadre de dialogue, de partage d’expérience entre les acteurs de l’économie informelle.

L’objectif de cette initiative est de permettre à ces acteurs de passer de l’économie informelle au formelle.

Trois communications ont été à l’ordre du jour, sur le mécanisme de formalisation des entreprises informelles et d’accès aux financements, livrée par le CEFORE/CCI, une autre animée par la direction provinciale des impôts de la Léraba sur la fiscalisation de secteur informel afin de permettre aux participants de comprendre ce qu’ils doivent faire et la mise en place pour pouvoir les accompagner et leur permettre de payer aisément les impôts qui contribuent ensuite au développement local et même de la nation.

Quant à la troisième communication, elle a porté sur les opportunités de financement du fond Faso Counawili qui est un fond de financement des micros projets des acteurs.

M. Zalé, a remercié les autorités locales pour leur leadership en matière des perspectives pour le développement de la Léraba.

Pour le secrétaire général de la province de la Léraba, Yéonviel Somé, ce forum est une belle initiative de la part de l’Etat pour la Léraba, et un honneur d’accompagner ces acteurs.

« J’encourage tous ceux qui sont dans l’entreprise informelle à mener les démarches après cette journée pour se formaliser, se faire connaître en se faisant enregistrer pour se permettre d’avoir des marchés qui leurs permettront de grandir, à devenir des grands hommes d’affaire », a indiqué M. Somé.

Agence d’information du Burkina

MK/HB/OO