Léraba/Formation en TIC : Une initiative pour diligenter le traitement des données administratives des écoles pour la CEB

Sindou, 26 nov. 2025 (AIB)-La Circonscription d’éducation de base (CEB) de Sindou avec à sa tête, Emmanuel Sourabié, a organisé, le mercredi 26 novembre 2026 à Sindou, la formation des directeurs d’écoles de sa circonscription, sur les Technologies de l’information et de la communication (TIC).

Suite au besoin de formation exprimé par les directeurs d’écoles sur les TIC, le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Sindou, Emmanuel Sourabié, a organisé une formation, ce mercredi 26 novembre 2025 à Sindou.

Pour lui, cette initiative a pour objectif de permettre aux directeurs de diligenter le traitement des courriers de façon rapide afin d’être dans le temps de la hiérarchie par rapport à ses besoins.

Au-delà de cet objectif, le directeur de l’école primaire publique de Tamadjélé, Gaouchou Siribié, a soutenu que cette formation est la bienvenue et leur permettra d’avoir encore plus la main dans la manipulation de l’outil informatique, sur le word, power point et excel.

« Elle a été très enrichissante pour tous. De ce point de vue, je remercie le formateur, inspecteur Kam pour sa volonté et surtout le CCEB pour l’engagement dont il a fait preuve en organisant cette cession de renforcement de nos capacités. C’est la CEB de Sindou qui gagne », a ajouté M. Siribié.

La formation a été focalisée sur la conversion des fichiers Word en PDF et vis versa, l’installation d’une application dans un téléphone ou un logiciel dans un ordinateur, mais surtout comment compresser ou décompresser un ou des fichiers avant de l’envoyer.

Tout en rassurant que cette formation permettra aux directeurs d’avoir non seulement des données fiables mais aussi de les archiver, Emmanuel Sourabié, les a invités à plus d’engagement et que les compétences engrangées leurs soient profitables.

Le CCEB, a souhaité que les directeurs se perfectionnent afin d’être les pionniers dans notre système éducatif mais surtout pour que ça puisse booster leurs carrières.

«Les compétences en informatique sont toujours nécessaire à toutes les étapes de la carrière de l’enseignant», a conclu M. Sourabié.

Agence d’information du Burkina

