Léraba/Excellence du district sanitaire de Sindou : La vaillance des plus méritants des agents de santé reconnue

Sindou, 21 juin 2025 (AIB)-Le district sanitaire de Sindou, a organisé du 19 au 21 juin 2025, la 1ère édition des journées d’excellence afin de reconnaître l’effort des agents de santé les plus méritants à Sindou. Cette organisation a été placée sous le patronage du Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo.

Dans l’objectif de créer une saine émulation dans la prestation des services de santé chez les acteurs de santé de la province de la Léraba, le district sanitaire de Sindou a organisé les 19, 20 et 21 juin 2025 la 1ère édition des journées d’excellence, sous le thème : « Performance continue du système de santé au service du bien-être des populations ».

Cette activité a pour objectif de magnifier le mérite et récompenser les acteurs de santé, les formations sanitaires et les partenaires du district en raison de leur engagement et leurs abnégations dans l’atteinte des meilleures performances de santé.

Ils sont au total 23 acteurs (agents de santé et partenaires) et 20 Centres de santé et de la promotion sociale (CSPS), qui ont reçu chacun une attestation de reconnaissance plus une somme d’encouragement.

Aussi, 02 motos neuves ont été offertes par le directeur régional de la Santé des Cascades, Dr Wenkoni Abdoul Aziz Ouédraogo, aux deux meilleurs CSPS dans le cadre de la vaccination.

Il est bien de savoir que dans le soucis de rehausser l’éclat de ces journées commémoratives, le comité d’organisation a institué et exécuté dans le programme une série d’activités qui sont, entre autres, la journée de la salubrité et les prestations des soins gratuits des populations dans le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Sindou, le cross populaire suivi de la séance d’aérobic et le match de football entre l’équipe de santé et celle des FDS/VDP.

Selon le Médecin chef de district (MCD) sanitaire de Sindou, Lamine Ouattara, l’organisation des journées d’excellence est une initiative du niveau régional dont le top de départ a été donné par la hiérarchie l’année passée.

Ainsi, a-t-il ajouté, le district sanitaire de Sindou a pu inscrire cette activité dans son plan d’action afin de pouvoir l’organiser.

M. Ouattara a invité les lauréats à persévérer, à donner le meilleur d’eux-même dans leurs prestations, mais surtout à ceux qui n’ont pas été primés de savoir qu’ils n’ont pas démérité et doivent redoubler d’efforts pour le bonheur de nos populations.

Pour le parrain de cette 1ère édition, le directeur du projet Plurielle, Issa Siribié, il a promis un soutien continu de sa structure au district sanitaire de Sindou dans le but d’une amélioration continue des indicateurs de santé.

Quant au Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, il s’est dit satisfait du pari réussi de cette organisation et a félicité le MCD Ouattara et le comité d’organisation.

Agence d’information du Burkina

