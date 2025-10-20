BURKINA-LERABA-CONFERENCE-PEDAGOGIQUE-ENSEIGNANTS

Leraba/Conférence pédagogique : La nouvelle réforme expliquée aux enseignants de Kankalaba

Kankalaba, 18 oct. 2025 (AIB)-Les enseignants de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Kankalaba, ont été outillés du 15 au 18 octobre 2025, sur la nouvelle réforme du système éducatif burkinabè. Le président de la délégation spéciale de Kankalaba, Blaise Zomodo, a présidé la cérémonie, sous le thème : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration ».

La Circonscription d’éducation de base (CEB) de Kankalaba, commune rurale située à 20 km de Sindou, à l’instar des autres sur le territoire national, a tenu le pari de renforcement des capacités de ses enseignants sur la nouvelle réforme des curricula à travers l’organisation de la conférence pédagogique annuelle des enseignants 2025.

Le top de départ des activités de cette session de formation des enseignants a été donné par le président de la délégation spéciale de Kankalaba, Blaise Zomodo, à travers le message du ministre en charge de l’Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara.

Il a invité les acteurs de l’éducation à plus d’engagement dans la lutte contre l’ignorance et l’obscurantisme pour que vive le Burkina Faso libre et prospère.

Les participants ont été outillés sur l’introduction pédagogique des métiers, de la langue anglaise, des Techniques d’information et de la communication (TIC), mais aussi sur les subsistances pédagogiques optimales qui vont avec pour leur prise en charge dans les classes avec les élèves.

Le PDS, a exhorté les enseignants à mettre en pratique les actions de cette conférence dès leur retour sur le terrain et que c’est par des actions concrètes et coordonnées qu’ils parviendront à traduire les réformes pour que l’avenir de chaque enfant burkinabè se dessine sous d’heureux auspices.

Agence d’information du Burkina

TO/MK/hb/oo