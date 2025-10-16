BURKINA-LERABA-CONFERENCE PEDAGOGIQUE-ENSEIGNANTS

Léraba/Conférence pédagogique annuelle des enseignants : Les activités lancées à Sindou

Sindou, 15 oct. 2025 (AIB)-Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Sindou, Issiaka Yadia, a lancé le 15 octobre 2025, les activités de la conférence pédagogique annuelle des enseignants dans la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Sindou. C’est à travers le message du ministre de l’enseignement de base qu’il a donné le top départ des activités de ladite conférence.

C’est parti pour 04 jours de travaux de la conférence pédagogique des enseignants du primaire et des éducateurs du préscolaires qui viennent d’être lancée ce jour mercredi 15 octobre 2025 par le président de la délégation spéciale de Sindou, Issiaka Yadia.

C’est à travers le message du ministre de l’enseignement de base que la première autorité de la commune de Sindou a prononcé le top de départ des activités de cette formation.

A l’instar de ce message du ministre, M. Yadia a exhorté les participants à s’investir pleinement dans les travaux et à faire preuve de rigueur et d’engagement afin que les conclusions auxquelles ils parviendront puissent puissent répondre aux attentes du pays.

La conférence pédagogique annuelle 2025 des enseignants est placée sous le thème : «Mise œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration» accompagner du sous thème : « Appropriation du cadre d’orientation de la formation continue et de l’encadrement pédagogique (COFCEP) ».

Le directeur régional en charge de l’Education primaire de Tannounyan, Anselme Dari Dah et celui de la province de la Léraba, Souro Sanon, ont encouragé les conférenciers.

« Je vous invite à redoubler d’effort. C’est vrai que notre métier est très difficile, mais c’est notre métier. Nous devons l’aimer, nous devons l’accomplir avec passion. C’est dans cela qu’on ne va pas souffrir », a soutenu Anselme Dah.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/oo