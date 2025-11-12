BURKINA-LERABA-CONFERENCE-COMMUNICATEURS-DEROULEMENT

Léraba/Communication publique : Des journalistes et communicants outillés pour soutenir la révolution populaire et progressive

Sindou, 11 nov. 2025 (AIB)-La direction régionale en charge de la communication de Tannounyan, a organisé le mardi 11 novembre 2025 à Sindou, une conférence publique au profit des responsables de communication et des journalistes, sous le thème : « Communication publique dans un contexte de révolution populaire et progressiste ».

Dans le souci de participer au renforcement des capacités des responsables de communication et journalistes dans la province de la Léraba, que la direction régionale en charge de la Communication de Tannounyan, avec à sa tête Yacouba Goro, a organisé ce mardi 11 novembre 2025 une conférence sur la communication publique dans un contexte de révolution progressiste populaire au Burkina Faso.

Cette formation a pour objectif d’amener les journalistes et communicants de rendre visible les actions gouvernementales à travers l’information éducatrice des mentalités de la population à l’adhérer au projet révolutionnaire.

La communication s’est centrée sur la communication publique qui se révèle d’être un instrument de transformation sociale et politique susceptible de traduire la dignité et la justice pouvant marquer la souveraineté et impulser la vision de l’Etat.

Tout en saluant la mobilisation des participants à cette conférence, Yacouba Goro a invité les journalistes et communicants dans la Léraba d’adopter la communication sur la mobilisation populaire autour des idéaux de la révolution progressiste auprès de la population en vue de permettre aux acteurs de mieux construire ce pays.

