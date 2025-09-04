BURKINA-LERABA-EDUCATION-ENVIRONNEMENT-CAMP-CLOTURE

Léraba/Clôture de camp vacances environnement : Les campeurs les plus méritants récompensés

Sindou, 03 sept. 2025 (AIB)-La 11e édition du camp vacances environnement organisé par la direction provinciale en charge de l’Environnement de la Léraba, a clôt ses activités, ce mercredi 03 septembre 2025, après un mois d’enseignement-apprentissage au profit des élèves de la province. Les campeurs les plus méritants ont été récompensés.

Lancées le 06 août 2025, les activités menées au cours de cette 11e édition du camp vacances environnement organisé dans la province de la Léraba, ont permis aux apprenants d’inculquer une prise de conscience des enjeux environnementaux et des pratiques éco-citoyennes pouvant les permettre de mieux défier la tendance de la dégradation de la nature.

La clôture des activités a eu lieu le mercredi 03 septembre 2025, après un mois d’enseignement-apprentissage.

Récitals, sketchs, scénettes et slams, ont été entre autres, des mises en scène que les campeurs ont utilisées pour exprimer à la population présente ce qu’ils ont appris.

Placé sous le thème : « L’éco-citoyenneté et la résilience face au changement climatique : Rôle des jeunes pour un Burkina vert ! », cette édition 2025 a connu la participation de 223 campeurs (élèves) dont l’âge est compris entre 10 et 26 ans.

Tenus en haleine entre théorie et pratique, ceux-ci ont pu profiter de 14 communications et de quelques sorties terrain.

La journée de salubrité, celle du reboisement ainsi que la visite guidée sur l’industrie minière, Wahgnion gold opérations à Niankorodougou, ont été l’occasion pour les apprenants de toucher du doigt certaines bases substantielles qui leurs ont été enseignés.

Un taux de réussite de 52% a été enregistré à l’issue du résultat de l’évaluation des connaissances apprises, où 136 apprenants ont pu prendre part sur l’effectif total.

Ainsi, les 05 premiers élèves de chaque catégorie (minime, cadet, juniors et seniors selon la classe), ont vu leurs efforts magnifiés par une attestation de participation, un sac d’écolier et la fourniture scolaire au complet pour la rentrée prochaine.

« Camp vacances est né depuis 2015. Son organisation est devenu un coutume, donc demeure malgré les difficultés financières liées à cela » a indiqué le promoteur de l’activité, directeur provincial en charge de l’eau, de l’assainissement et de l’environnent, Ousmane Ouédraogo, tout en remerciant les partenaires.

Quant au porte-parole des campeurs, Clauvice Ouoba, il a souhaité que l’organisation de cette activité puisse continuer.

En pointant du doigt les enseignements véhiculés au cours de ce camp vacances, il a invité les bonnes volontés à soutenir l’activité pour le besoin de sauvegarde de l’environnement.

« Nous nous chargeons de transmettre les messages que nous avons reçu à nos camarades qui n’ont pas pu participer », a rassuré le porte-parole des campeurs.

Ravi de la production des apprenants au cours de la cérémonie de clôture, la marraine, Dr. Virginie Dakuyo, par ailleurs directrice générale des laboratoires PHYTOPFLA, a promis augmenter la taille de cette initiative dans les prochaines éditions.

Le patron de l’événement, le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a félicité le promoteur et ses collaborateurs et a invité les campeurs de continuer à apprendre, à partager et à agir.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/oo