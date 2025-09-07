BURKINA-LERABA-PROTECTION-ENFANTS-RESEAU-ASSEMBLEE GÉNÉRALE

Léraba/Assemblée générale : Le Réseau de protection de l’enfant dresse son bilan

Sindou, 04 sept. 2025 (AIB)-Le Réseau de protection de l’enfant (RPE) de la province de la Léraba, a tenu le jeudi 04 septembre 2025 à Sindou, sa 2e assemblée générale de l’année. Un taux de réalisation de 70% des activités programmés enregistré dans le 1er semestre de 2025.

C’est dans le souci d’assurer une prise en charge adéquate des enfants à besoin de protection sociale que le Réseau de protection de l’enfant (RPE) a été créé dans la Léraba, deuxième province de la région de Tannounyan.

Suite au plan d’action mis en place lors de sa 1ère assemblée générale tenue, le 07 février 2025, le RPE pour répondre à ses attributions, a dressé ce jeudi 04 septembre 2025 à Sindou, le bilan à mi-parcours du 1er semestre de l’année des activités réalisées.

Placement des enfants en détresse dans les familles d’accueil, dotation des familles d’accueil en kits de placement d’urgence au profit des enfants, prise en charge d’urgence des enfants victimes de violence et d’abus divers, sont entre autres des actions issues du bilan présenté par le rapporteur du RPE, le directeur provincial en charge de l’action humanitaire de la Léraba, Ousmane Ouédraogo.

Ils sont au total 165 enfants dont 78 filles et 87 garçons en besoin de protection qui ont été enregistré par la direction en charge des actions humanitaires dans la Léraba depuis le mois de janvier au mois de juin 2025.

Ainsi, le plan d’action de 2025 du RPE a connu un taux de réalisation de 70% à l’issue du bilan à mis parcours.

Il est bien de savoir que le RPE est une structure qui rassemble dans une province donnée toutes les structures d’utilité publique qui ont pour mandats la protection de l’enfant, qu’elles soient des services étatiques, ONG, association ou organisations communautaires.

« L’usage des numéros verts est un anonymat total et sûr. Ce sont entre autres ; le 16 pour la gendarmerie, 17 pour la police, 1010 pour les alertes à main armée et d’autres agressions comme 80 00 12 87 et 80 00 11 12 ou 116 pour d’autres alertes », a rassuré M. Ouédraogo.

Pour lui, les questions d’alimentation, de scolarité, des enfants victimes de mariage sont celles les plus récurrentes que nous recevons dans nos services sociaux communaux.

« Parlant des difficultés ; en plus d’assurer le volet matériels, celui de l’alimentation, il faut un renouement familial pour le retour des enfants dans leurs familles respectives », a-t-il dit, tout lançant un appel de soutien auprès des partenaires.

Le coordonnateur du RPE de la province de la Léraba, le commissaire central de la police nationale de Sindou, Massadiamy Héma, a remercié l’UNICEF pour son soutien à la réalisation des activités du RPE en faveur de la protection de l’enfant se dit satisfait du résultat reçu du bilan présenté.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/oo