Léraba/Activités pédagogiques à l’école primaire : 779 classes ouvertes cette année dans la province

Sindou, 06 oct. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a lancé, ce lundi 06 octobre 2025 à Sindou, les activités pédagogiques à l’école primaire. Il a donné le top de départ des activités de l’année en cours après avoir lu le message du ministre en charge de l’Enseignement de base.

C’est parti pour les activités pédagogiques à l’école primaire dans la province de la Léraba après la rituelle de la montée solennelle du drapeau national ce lundi 06 octobre 2025 en entonnant l’hymne nationale en langue nationale dioula par les élèves des écoles centres ‘’A’’ et ‘’B’’ de Sindou.

La rentrée pédagogique a été placée sous le signe de la résilience, de la mobilisation collective et de l’espérance.

Marqué par deux allocutions, ce lancement a connu la participation de la quasi-totalité des enseignants de la CEB de Sindou et l’ensemble des corps constitués de la province.

Tout en rendant hommage aux enseignants, le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a invité les enseignements à continuer à transmettre le savoir avec passion, rigueur et patriotisme.

Il a également invité les partenaires à une synergie d’action avec les enseignants pour la réussite des réformes scolaires.

Après avoir fait une brève cartographie de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle, le directeur de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle de la Léraba, Souro Sanon, a annoncé quelques défis comme entre autres, l’expérimentation de l’anglais, l’initiation aux métiers, et le renforcement de l’instruction civique et de l’éducation inclusive à relever.

« Plus de 30 000 élèves sont attendus avec au total 779 classes ouvertes en cette année dans la Léraba », selon M. Sanon.

Le Haut-commissaire Sawadogo, a rencontré le personnel éducatif sur place et les a encouragés et félicités pour le travail qu’ils abattent au quotidien.

Agence d’information du Burkina

