Léo : Les forces vives répondent présentes aux Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne

Léo, 2 octobre 2025 (AIB)-La cérémonie mensuelle de montée des couleurs a revêtu un caractère particulier ce jeudi 2 octobre 2025 à Léo. Pour ce mois d’octobre, l’événement s’est tenu dans l’enceinte du Haut-commissariat, sous la présidence du Secrétaire général de la province de la Sissili, Baowind-Sida Bingo. Il était entouré, pour l’occasion, des corps constitués, des autorités administratives et des forces vives de la province.

Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre du lancement de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), prévues du 2 au 16 octobre 2025. Placées sous le thème « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage », ces journées visent à renforcer la cohésion nationale et l’esprit civique.

Le moment fort de cette levée des couleurs a été la lecture solennelle du message du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, adressé à la population. Dans ce message, le Président du Faso a rappelé avec force les valeurs et idéaux de la Révolution Progressiste et Populaire (RPP).

Il a insisté sur la nécessité d’une mobilisation sans faille contre la corruption et les rackets, et a appelé chaque Burkinabè à la responsabilité, soulignant que la construction d’une nation prospère et sécurisée passe par l’assainissement, le civisme, bref, l’ordre et la discipline.

Au terme de la cérémonie, le Secrétaire général a rappelé les actions concrètes à poser :

« Chacun doit, comme l’a souligné le Chef de l’État, assainir son milieu, dénoncer les actes de corruption ou de racket, respecter le code de la route et les biens publics », a insisté Baowind-Sida Bingo.

L’assistance, composée de citoyens engagés et d’agents de l’État, a suivi le message avec une attention particulière. L’appel à l’ordre et à la discipline, piliers du thème des JEPPC, a trouvé un écho favorable parmi les participants.

« En tant qu’enseignante, je vais commencer par sensibiliser les enfants et les parents sur les valeurs édictées par le Président du Faso. Et je vais moi-même les mettre en œuvre », a déclaré Madame Nongueghagma/Napon Raïcha Maïmouna, présente à la cérémonie.

À l’issue de l’événement, c’est avec un sentiment renouvelé de fierté et de devoir civique que les participants se sont séparés, regagnant leurs services et leurs activités respectives, tout en emportant avec eux l’appel du Chef de l’État à s’engager résolument pour l’avenir du Burkina Faso.

Cette montée des couleurs a ainsi marqué, à Léo, le départ solennel de deux semaines de réflexion et d’actions citoyennes.

Agence d’Information du Burkina

BAN/ata