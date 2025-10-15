Léo : La montée des couleurs à l’école Léo-Nassau, un creuset pour le patriotisme

Léo, 14 octobre 2025 (AIB)-Une montée solennelle des couleurs a marqué la rentrée scolaire, ce mardi 14 octobre, à l’école primaire publique Léo-Nassau. Cette cérémonie, visant à imprégner le personnel et les élèves de l’esprit patriotique et civique, s’est déroulée en présence du directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle de la Sissili, Soungalo Traoré.

Il est 7h15. Dans la cour de l’établissement, les élèves, rangés par classe autour du mât avec discipline, créent un cadre empreint de solennité. Le personnel enseignant et les autorités éducatives prennent place. Au coup de sifflet, les notes de l’hymne national, le Ditanyè, retentissent en chœur. Un élève, désigné pour la circonstance, hisse alors majestueusement l’étendard national.

Le chef de la Circonscription d’éducation de base (CCEB) de Léo, Abdramane Nignan, a salué cet engagement patriotique :

« Nous sommes là ce matin à l’école Nassau pour la montée des couleurs, qui a un sens très citoyen, en ce qu’elle permet aux enfants d’intégrer certaines valeurs, notamment le civisme et le respect du bien commun », a-t-il déclaré, félicitant les élèves et le corps enseignant.

Prenant la parole à son tour, le directeur provincial, Soungalo Traoré, a invité les enseignants à cultiver le patriotisme dans l’esprit des « tout-petits » par l’exemple :

« Vous êtes des modèles pour ces enfants et il vous appartient de semer les graines du patriotisme et de la souveraineté retrouvée dans leurs cœurs, selon la vision du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il rappelé.

M. Traoré a également profité de l’occasion pour informer l’assistance d’une probable immersion patriotique obligatoire pour les élèves du primaire, prévue en fin d’année scolaire. Il a, à cet effet, invité les enseignants et les élèves à s’y préparer activement.

Visiblement ému, le directeur de l’école, Abdina Sawadogo, a remercié les autorités éducatives pour leur accompagnement constant. Il a promis de faire de l’école Nassau un exemple d’engagement patriotique dans la commune de Léo :

« Nous sommes fiers d’accueillir cette cérémonie ce matin et nous mettons déjà tout en œuvre pour inculquer les valeurs burkinabè à nos élèves », a-t-il rassuré.

Les élèves, motivés avant de regagner leurs salles de classe, ont exprimé leur joie d’avoir accueilli les responsables de l’éducation :

« J’aime mon pays, le Burkina Faso, et je vais toujours respecter notre drapeau », a confié Ramzi Nébié, élève en CM1.

« Moi, je suis contente du drapeau, c’est mon pays », a ajouté Ruth Sawadogo, élève du CP2.

La cérémonie s’est achevée dans la joie et la convivialité, marquée par des échanges fraternels entre les autorités éducatives, les enseignants et les élèves, avant la reprise des activités pédagogiques.

Agence d’Information du Burkina

BAN/ata